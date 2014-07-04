УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча 1/4 финала ЧМ Франция - Германия

Сегодня в Бразилии пройдут первые матчи 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в центральном из которых сойдутся сборные Франции и Германии.

В Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе "Маракана" сойдутся один из главных фаворитов нынешнего турнира из Германии и французская команда, чья игра в Бразилии смотрится наиболее убедительно.

До старта соревнований сборная Германии, которая на последних трех Мундаилях постоянно входила в число призеров - завоевала одну серебряную и две бронзовые медали - считалась одним из главных фаворитов ЧМ в Бразилии. Против "бундестим" был только специфический климат Южной Америки. И букмекеры уверенно ставили команду на 3-е место, сразу за главными фаворитами - Бразилией и Аргентиной. Впрочем, по ходу турнира немцы показали лишь один яркий матч - самый первый - разгромив команду Португалии со счетом 4:0. В дальнейшем команда набирала очки с большим трудом, а в первой игре плей-офф - 1/8 финала - сумела одолеть сборную Алжира лишь в дополнительное время.

В свою очередь, сборная Франции куда более уверенно проводит турнир, добившись двух разгромных побед на старте турнира - над Гондурасом (3:0) и Швейцарией (5:2). Кроме того, в первом раунде плей-офф французы оказались единственной командой сумевшей полностью переиграть своих оппонентов. Одна из сильнейших африканских команд - Нигерия - была повергнута со счетом 2:0.

В очном матче двух грандов европейского футбола аналитики букмекерских контор не видят фаворита, отдавая символическое преимущество сборной Германии. На победу немцев ставки принимаются с коэффициентом 2,76 к 1, на победу Франции - 2,94 к 1, на ничью - 3,2 к 1.

Игра Франция - Германия начнется в 19.00 по киевскому времени.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча.