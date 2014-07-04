Обнародован состав сборной Украины на чемпионат Европы по горному бегу

15:25, 04 июля 2014
Спорт
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Тренерский совет Федерации легкой атлетики Украины обнародовал состав команды на чемпионат Европы по горному бегу.

Восемь украинцев примут участие в чемпионате Европы / european-athletics.org

Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Украинская команда отправится на соревнования в составе восьми атлетов.

В команде будут присутствовать: Ирина Бойко, Яна Нагорная, Оксана Угринчук, Екатерина Шабаркина, Петр Михальчук, Владимир Молинский, Константин Пышняк и Алексей Погорелый.

Чемпионат Европы пройдет во французском городе Гап 12 июля.

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