Обнародован состав сборной Украины на чемпионат Европы по горному бегу

Тренерский совет Федерации легкой атлетики Украины обнародовал состав команды на чемпионат Европы по горному бегу.

Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ. Украинская команда отправится на соревнования в составе восьми атлетов. В команде будут присутствовать: Ирина Бойко, Яна Нагорная, Оксана Угринчук, Екатерина Шабаркина, Петр Михальчук, Владимир Молинский, Константин Пышняк и Алексей Погорелый. Чемпионат Европы пройдет во французском городе Гап 12 июля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter