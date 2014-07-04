Украинские прыгуны оформили победный дубль на этапе "Бриллиантовой лиги"

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Оба атлета преодолели планку на высоте 2,40 м и места распределялись согласно количеству использованных на данной высоте попыток. Победил Бондаренко, который перелетел планку со второго раза. Проценко сделал это с третьей попытки.

Для Проценко 2,40 м стали личным рекордом. До этого лучшим результатом в его карьере был результат 2,35 м. Богдан после победных 2,40 м штурмовал мировой рекорд, но планка на высоте 2,46 м пока украинцу не покорилась.

Ольга Саладуха была в Лозанне четвертой в секторе для тройного прыжка (14,33 м).

Что касается дисциплин, не входящих в "Бриллиантовую лигу", здесь Анна Плотицына выиграла забег на 100 метров с барьерами. Кристина Стуй в забеге на 100 метров была третьей (11,43 с), а Олеся Повх финишировала седьмой (11,55 сек). Украинская женская эстафетная команда 4х100 м в составе Олеси Повх, Натальи Погребняк, Кристина Стуй и Натальи Строговой с результатом 43,57 с была пятой.