Обнародован состав юношеской сборной Украины по футболу на Евро

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Наибольшее представительство игроков, которые будут защищать честь Украины, имеют киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер», которые отправили в сборную по 8 футболистов. Три футболиста будут представлять харьковский «Металлист» а еще по двое - львовские «Карпаты» и луганскую «Зарю».

Состав команды выглядит следующим образом: вратари - Богдан Сарнавский («Шахтер», Донецк), Роман Пидкивка («Карпаты», Львов), Солдатенко Вадим («Динамо», Киев); защитники - Ткачук Юрий, Александр Осман (оба - «Металлист», Харьков), Андрей Маркович («Карпаты», Львов), Тарас Качараба, Матвиенко Николай (оба - «Шахтер», Донецк), Лукьянчук Павел, Никита Бурда, Павел Полегенько (все - «Динамо», Киев); полузащитники - Коваленко Виктор, Вячеслав Танковский, Габелок Артем, Адаменко Никита (все - «Шахтер», Донецк), Чумак Евгений, Игорь Харатин (оба - «Динамо», Киев); нападающие - Беседин Артем, Яремчук Роман (оба - «Динамо», Киев), Максим Банасевич, Луканов Дмитрий (оба - «Заря», Луганск), Радченко Артем («Металлист», Харьков), Билоног Дмитрий («Шахтер», Донецк).

19-го июля украинская команда стартует в рамках Евро-2014 матчем с командой Сербии, 22-го июля проведет игру со сборной Болгарии, а завершат групповой турнир соревнований украинские футболисты 25-го июля матчем со сборной Германии.

Две лучшие команды группы попадут в полуфинал. Кроме того, 6 лучших из восьми команд-участниц турнира (по три из каждой группы) получат путевки на юниорский чемпионат мира (U-20), который состоится в 2015 году.