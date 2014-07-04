Украинская олимпийская чемпионка по гребле будет выступать за Азербайджан

На днях титулованная спортсменка летит в Азербайджан, где подпишет контракт с местной федерацией, сообщает «Вголос».

«На днях вылетаю в Азербайджан, где подпишу контракт с местной сборной, - говорит Инна. - В Украине, к сожалению, приходится тренироваться за свой счет. Слушать одни обещания терпение лопнуло. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро буду представлять уже Азербайджан».

Инна Осипенко-Радомская стала Олимпийской чемпионкой в Пекине (2008), завоевала бронзу на Олимпиаде в Афинах (2004) и завоевала две серебряные медали на Олимпиаде в Лондоне (2012).