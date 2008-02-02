Грант: Шева еще не готов

В матче на "Фрэттон Парк" в субботу "Челси" может одержать десятую победу подряд во всех соревнованиях. Главный тренер "Челси" Аврам Грант размышлял перед игрой о достижении команды.

"Думаю, никто не верил, что мы на такое способны", - отметил Грант.

"Мы этого добились, потому что у нас очень хорошая команда и тренерский штаб. Здорово, что мы уже повторили клубный рекорд, а если мы его побьем, то все будем довольны".

"Мы рады, что продолжаем участвовать во всех четырех соревнованиях сезона. Я знаю, что это практически невозможно, но мы не проигрываем от матча к матчу. Так что мы будем стараться выиграть столько турниров, сколько сможем. Мы выигрываем, хотя у нас и не хватает многих ведущих игроков".

Грант рассказал о том, как травмированные игроки восстанавливаются после травмы.

"Лэмпарду уже лучше. Он начал тренироваться вместе с командой. Шевченко также работает вместе с остальными".

"Шева не готов еще даже на 90 процентов, но он прибавляет. Джон Терри еще не поправился, однако он должен вернуться в ближайшие три недели или даже быстрее".

Официальный сайт ФК "Челси"