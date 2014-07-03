В Премьер-лиге в новом сезоне будут играть 14 команд
В украинской футбольной Премьер-лиге в сезоне 2014/15 сыграют 14 команд.
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге в Доме футбола член исполкома Федерации футбола Украины, председатель комитета по аттестации футбольных клубов Игорь Гатауллин.
Брифинг состоялся по итогам заседания Исполкома, на котором решался вопрос о количестве команд в высшем дивизионе чемпионата Украины.
"Количество команд, по сравнению с прошлым сезоном сократилось с 16 до 14. Чемпионат стартует 26 июля. Что касается календаря, то его сегодня нет. Скорее всего, он появится в начале следующей недели", - отметил Гатауллин.
По сравнению с прошлым сезоном, высший дивизион покинули прекративший свое существование по ходу чемпионата 2013/14 киевский "Арсенал", а также два крымских клуба - симферопольская "Таврия" и ФК "Севастополь".
Дебютирует в новом сезоне в Премьер-лиге донецкий "Олимпик".