Чемпионы Украины и России сыграют в одной группе Кубка УЕФА по футзалу

Согласно результатам жребия, в одну группу попали чемпионы России и Украины - подмосковная "Дина" (Троицк) и харьковский "Локомотив", сообщает официальный сайт УЕФА.

Команды попали в группу 3 основного турнира, где также будут соревноваться румынская "Дева" и победитель Группы F предварительного раунда - «Алумнус» (Хорватия), «Копенгаген» (Дания) или «Бальцан» (Мальта).

Согласно расписанию соревнований предварительный раунд пройдет с 26 по 31 августа. Матчи Группы F состоятся в ховатском Загребе, на домашней арене "Алумнуса".

Матчи основного раунда в Группе 3 пройдут в Троицке с 30 сентября по 5 октября. В элит-раунд выйдут по две сильнейшие команды из каждой из шести групп основного раунда.