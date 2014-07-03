Ольга Харлан в седьмой раз получила награду лучшей спортсменки месяца в Украине

Харлан является абсолютной рекордсменкой Украины по подобным высоким признаниям и уже в седьмой раз стала лучшей спортсменкой месяца, сообщает пресс-служба НОК Украины.

На европейском первенстве, которое принимал французский Страсбург, лидер мирового рейтинга в фехтовании на саблях в седьмой раз в своей карьере завоевала звание чемпионки Европы. Эта медаль высшей пробы стала четвертой подряд победой Харлан на соревнованиях Старого света. Кроме этого в Страсбурге с партнершами по сборной - Ольгой Жовнир, Еленой Ворониной и Галиной Пундик, Ольга завоевала «бронзу» в командном первенстве.

«На чемпионате Европы Оля в очередной раз продемонстрировала высокое мастерство и добилась блестящего результата. Очень приятно, что она без устали продолжает демонстрировать свой класс, профессионализм, лидерство на международной арене. Наша сегодняшняя героиня - одна из тех спортсменок, которые не останавливаются на достигнутом. Каждая победа мотивирует ее на достижение новых успехов. Она - настоящий патриот родной страны и яркий пример для подражания для молодого поколения», - сказал во время церемонии Сергей Бубка.

Президент НОК Украины также отметил, что высокой оценки заслуживает наставник спортсменки Артем Скороход. «Не смотря на достаточно молодой возраст, Артем Анатольевич зарекомендовал себя как талантливый и прогрессивный тренер. Благодаря слаженному тандему спортсменки и ее наставника сегодня фамилия Харлан не только в Украине, но и в мире связывают с успехом и победами», - добавил Бубка.

Ольга Харлан выразила слова благодарности Национальному олимпийскому комитету и лично Сергею Бубке за постоянную поддержку и помощь. «Для меня каждое новое признание как первое. Не смотря на то, что это уже седьмая награда, я не собираюсь останавливаться на достигнутом и на каждом следующем старте буду бороться только за победу», - добавила фехтовальщица. Лучшая спортсменка июня также отметила, что тщательно готовится к выступлению на мировом первенстве, которое через две недели стартует в Казани. По словам Артема Скорохода, настроение в команде боевое и наши спортсмены готовы отстаивать титул действующих чемпионок мира.

Сергей Бубка поздравил Федерацию фехтования Украины и ее руководство - президента Павла Гайдая и вице-президента Вадима Гутцайта, поблагодарив за эффективную работу, отметив, что эта Федерация является одной из лучших в Украине.

В свою очередь, Вадим Гутцайт отметил, что успехи украинских фехтовальщиков на международной арене - это заслуга командной работы. «Ни одна победа наших спортсменов невозможна без команды, а команда - это спортсмен, тренерский состав, федерация, НОК Украины, Министерство молодежи и спорта Украины. Благодарен Олимпийскому комитету и его президенту Сергею Бубке, что всегда с нами и всегда готовы протянуть руку помощи», - сказал Олимпийский чемпион Вадим Гутцайт.