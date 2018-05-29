Как встречали украинских футболистов в аэропорту (фоторепортаж)

Как встречали украинских футболистов в аэропорту (фоторепортаж)

16:48, 02 июля 2006
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В киевском аэропорту "Борисполь" футболистов встречали несколько сотен болельщиков... Воронина чуть не разорвали на куски... Андрею Гусину все понравилось...

1 июля ночью украинская футбольная сборная вернулась из Германии,  где принимала участие в Чемпионате мира -2006.  В киевском аэропорту "Борисполь" футболистов встречали несколько сотен болельщиков. Для них прибытие участников четвертьфинала Мундиаля стало большим праздником.

Любимца болельщиков, форварда украинской сборной Андрея Воронина закидывали конфетти и серпантином, и вообще чуть не разорвали на куски.

Блохин считает, что украинцы неплохо показали себя на Чемпионате мира и за это можно выпить шампанского.

Полузащитник сборной Андрей Гусин: "Нас здесь хорошо встречают. Нам очень приятно. Мы всегда чувствовали и знали, что нас поддерживают."

Форвард второго состава Артем Милевский: "Я считаю, игра была равной. Мы могли уравнять счет, когда было 1:0."

Максим Калиниченко и Андрей Русол тоже отметились на Чемпионате и справедливо принимают поздравления болельщиков.

Все фото УНИАН

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