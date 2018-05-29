Как встречали украинских футболистов в аэропорту (фоторепортаж)
В киевском аэропорту "Борисполь" футболистов встречали несколько сотен болельщиков... Воронина чуть не разорвали на куски... Андрею Гусину все понравилось...
1 июля ночью украинская футбольная сборная вернулась из Германии, где принимала участие в Чемпионате мира -2006. В киевском аэропорту "Борисполь" футболистов встречали несколько сотен болельщиков. Для них прибытие участников четвертьфинала Мундиаля стало большим праздником.
Любимца болельщиков, форварда украинской сборной Андрея Воронина закидывали конфетти и серпантином, и вообще чуть не разорвали на куски.
Блохин считает, что украинцы неплохо показали себя на Чемпионате мира и за это можно выпить шампанского.
Полузащитник сборной Андрей Гусин: "Нас здесь хорошо встречают. Нам очень приятно. Мы всегда чувствовали и знали, что нас поддерживают."
Форвард второго состава Артем Милевский: "Я считаю, игра была равной. Мы могли уравнять счет, когда было 1:0."
Максим Калиниченко и Андрей Русол тоже отметились на Чемпионате и справедливо принимают поздравления болельщиков.
Все фото УНИАН