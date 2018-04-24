ЧМ, 1/8 финала: дальше - только победители групп

Чемпионат мира в Бразилии продолжает подтверждать статус одного из самых интересных, с игровой точки зрения, турниров в истории. Практически все матчи 1/8 финала турнира проходили в настолько увлекательной борьбе, что трудно было оторваться от телевизора. Да, результативность, по сравнению с групповым этапом, заметно снизилась. Но напряжение, скорости и, самое главное, качество игры остались на неизменно высоком уровне. Даже те три матча, где в основное время был зафиксирован счет 0:0, были безумно интересными, и овертайм был совсем не в тягость. Не хотелось даже замыслиться: поскорее бы серия пенальти. Эти игры хотелось смотреть еще и еще. Наконец, были матчи, как и на любом другом турнире, где на поле выходили явные фавориты и аутсайдеры. Но, ни разу никто не выиграл легко. А в 5-ти из 8-и игр, команды не уложились в основное время, подарив зрителям пять овертаймов и две серии пенальти.

Европа берет свое

По итогам 1/8 финала вновь поменялся баланс сил в противостоянии европейского и южноамериканского футбола. Если перед началом плей-офф мы говорили, что Южная Америка правит бал на бразильском Мундиале, а многие топ-команды Старого света так и не смогли адаптироваться к особенностям местного климата, то сейчас можно утверждать: задержавшиеся здесь команды наконец-то освоились.

В четвертьфинале Европу будет представлять 4 команды, Южную Америку – 3, а главная сенсация нынешнего ЧМ – Коста-Рика – Центральную Америку. Впрочем, четыре команды от Европы – это как много, так и мало. С одной стороны, «старушка», конечно, отыграла позиции. Но, с другой, от Европы пробилось в четвертьфинал лишь 4 команды из 13-ти, то есть, меньше трети, а южноамериканцев – 3 из 6 – половина.

Наконец, три из четырех команд могут реально претендовать на итоговую победу. Французы показывают на нынешнем первенстве, едва ли, не идеальный футбол. И основной вопрос в том, насколько долго они будут находиться на пике формы. Немцы – всегда немцы. А голландцы, в конце концов, должны когда-нибудь преодолеть «проклятие финала» и превратиться из 3-кратных серебряных призеров в полноценных чемпионов мира. Пожалуй, в этой компании не дозрел до титула чемпиона только бельгийский коллектив. Где-нибудь на Евро, где победить может даже заштатная Греция, молодой, но очень перспективный и амбициозный коллектив «Красных дьяволов» еще мог бы поймать свою Жар-птицу. Но история ЧМ приучила нас к тому, что на этом соревновании побеждают только гранды. А бельгийцы, при всем к ним уважении, пока еще только учатся «на волшебника».

Вообще, пасьянс на этом чемпионате сложился такой, что в финале могут встретиться как европейские команды (к примеру, Франция - Голландия), так и южноамериканские (то, что предрекали все аналитики еще накануне старта турнира – Бразилия против Аргентины), и даже смешанный финал (Бразилия – Нидерланды или Германия - Аргентина). В обеих половинах сетки предостаточно команд с историей. И постепенное выравнивание баланса сил играет только на пользу турниру, в целом. Многие специалисты отмечают, что смотреть матчи команд одного континента на мировом первенстве далеко не так интересно. Наконец, еще одно: если проходных матчей не было уже на первом этапе плей-офф, то что уж говорить о четвертьфинале и далее.

Те, с кем было интересно…

После первого этапа плей-офф, чемпионат покинули ряд команд, с которыми, оказалось, очень жалко расставаться. Все они оставили неизгладимый след на этом Мундиале, а их выступление еще долго будет будоражить умы болельщиков. Как-то так получилось, что, помимо главной сенсации турнира – Коста-Рики, которую мы, как минимум, однажды еще увидим – в четвертьфинале, авторами локальных сюрпризов были еще ряд сборных.

Прежде всего, это команда Чили, которая еще на групповой стадии выбила из турнира все еще действующего чемпиона мира – сборную Испании, а уже в плей-офф едва не выбила Бразилию. К слову, первый же матч плей-офф оказался крайне интересным, богатым на события, а, в концовке, чуть не стал валидольным для Бразилии и ее фанатов. Чилиец Пинилья попал в перекладину на последней минуте овертайма. А, если бы мяч пролетел на пару сантиметров ниже?..

Вспоминая финал предыдущего ЧМ в Бразилии, состоявшегося в далеком 1960-м году (Бразилия проиграла Уругваю, вследствие чего в стране наступила глубокая депрессия, а несколько болельщиков покончили жизнь самоубийством), можно сказать, что неточный удар Пинильи спас несколько человеческих жизней. Только вот надолго ли? Бразилия, по-прежнему, «не блещет» на домашнем ЧМ.

Не менее неожиданно порадовала и сборная Мексики. Команда в группе отлично играла с Бразилией 0:0 и Хорватией 3:1. А в 1/8 финала, не менее здорово, играла против Голландии, ведя до 88-й минуты со счетом 1:0. Можно сказать, что мексиканцам даже где-то немного не повезло. Хотя, «оранжевые», безусловно, куда более заслуживали эту победу. Их уровень командного и индивидуального мастерства несопоставимо выше, чем у мексиканцев. В этом случае просто сработал эффект боления за априори более слабую команду.

Очень задорную и боевую команду сколотил в Швейцарии знаменитый немецкий специалист Оттмар Хитцфельд. Несмотря на разгромное поражение 2:5 от Франции в групповом турнире, было понятно, что первому сопернику швейцарцев в плей-офф - сборной Аргентины – будет, ой, как не просто. И прогнозы полностью подтвердились. В первом тайме швейцарцы полностью переиграли соперника, а во втором, хоть ситуация и изменилась, отстояли почетную ничью. К сожалению, команда пропустила очень обидный гол в самой концовке овертайма, когда практически все уже думали о серии пенальти. А, с учетом наличия в составе у швейцарцев вратаря Бенальо, который явно выше классом своего аргентинского визави Ромео, команда могла претендовать и на много большее, чем достойное окончание турнира в 1/8 финала. Плюс, по-человечески жалко и самого Хитцфельда. У тренера, накануне игры с аргентинцами, 30 июня, в Германии умер старший брат Винфрид.

Что касается команд Нигерии, Алжира и США, то все три коллектива выбыли из борьбы по заслугам. Даже несмотря на то, что очень сильное впечатление произвели все три. Нигерия на равных провела 2/3 матча с французами, Алжир и вовсе на равных играл с Германией весь матч, кроме овертайма, а сборная США, даже проигрывая в овертайме бельгийцам со счетом 0:2, сумела сократить счет и имела несколько возможностей сравнять результат.

Кто выбился из общего списка, так это, пожалуй, сборная Греции. Да, команда умеет добиваться результата, несмотря ни на что – отсутствие крепкого состава, хорошо поставленной игры, звезд. Но, в игре с Коста-Рикой, которую еще, по привычке, именуют слабой командой, греки сумели дойти только до серии пенальти. Там и остановились…

Ничего выдающегося не показал и Уругвай, оставшийся без своего лидера – Суареса. Этот игрок для команды действительно значит все…

… и те, с кем будет еще интереснее

На чемпионате мира в Бразилии осталось самое вкусное – «десерт». Восемь матчей – четвертьфиналы, полуфиналы, игра за 3-е место и финал. Половине из оставшихся восьми сборных предстоит провести по 3 игры. Полуфиналом дело не кончится, будет утешительный финал. Чего ждать от грандов и «примазавшихся»?..

Наиболее громким по вывеске, на предстоящей стадии соревнований, считается матч Франция – Германия. Считается, не без оснований. Франция пока производит самое благоприятное впечатление. Команда играет ровно, без особых изъянов, и, по итогам предыдущих матчей, выглядит едва ли не главным фаворитом. Как ни странно, во многом этому поспособствовали травма ведущего игрока команды, а также волевое решение тренера Дидье Дешама. Травма Франка Рибери избавила коллектив от явного лидера, тянувшего игру на себя и нарушавшего баланс сил. В итоге, сложилась группа единомышленников, где все равны, все работают. А Дешам этим коллективом очень хорошо управляет. Кстати, именно из соображений сплоченности коллектива, Дешам не взял на турнир Самира Насри, отличающегося индивидуализмом. Игрок, как известно, очень не любит оставаться на скамейке запасных.

Игра с Германией станет самым серьезным испытанием для французов за все время турнира. Хотя, с другой стороны… Мощно начавшая ЧМ «бундесмашина», слегка озадачила специалистов и собственных болельщиков крайне невразумительной игрой в матче с Алжиром. Команда выглядит совсем не так, как, к примеру, в образцово-показательном стартовом матче со сборной Португалии – 4:0. Можно конечно предположить, что команда бережет силы к основным матчам. Но, более вероятной выглядит версия о том, что с немцами явно происходит что-то не то. В общем, по предварительным раскладам, получается приблизительно равный матч. Даже с небольшим преимуществом команды Франции.

Не менее, а, может, даже куда более интригующим, выглядит противостояние Бразилия – Колумбия. Все-таки, вылет немцев (французов), далеко не столь громкий на нынешнем первенстве, как вылет хозяина и главного фаворита турнира – Бразилии. А именно в этой игре он представляется весьма реальным. Колумбия выглядит очень сильно – четыре победы в четырех матчах. Причем, все добыты в основное время. Кроме травмированного бесспорного лидера команды - Фалькао - у колумбийцев, совершенно неожиданно, всплыл очень большой выбор форвардов. Здесь и Мартинес, и Рамос, и остальные игроки передней линии. В этой ситуации, тренер команды - аргентинский специалист Хосе Пекерман - может себе позволить оставить ведущих игроков на скамейке. И, самое главное, они это нормально воспринимают. В общем, от травмы Фалькао колумбийцы, как и французы от травмы Рибери, совсем ничего не потеряли. Скорее, только выиграли. Пекерман научил команду играть без Фалькао лучше, чем со своим лидером. В итоге, она впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата мира.

О проблемах же бразильцев, которые пока совсем не впечатляют на домашнем ЧМ, уже сказано-пересказано. Достаточно только вспомнить игру с Чили. Единственным светлым пятном в этой компании выглядит вратарь Жулио Сезар, который, в серии пенальти в матче с Чили, пропустил лишь два гола из пяти ударов. А предстоящий матч с Колумбией - именно тот случай, когда уже не Бразилия является фаворитом игры на домашнем чемпионате мира, а ее соперник. Пока что, первый случай на нынешнем первенстве. Бразильцам впору задуматься…

Явный фаворит (исключительно, на бумаге) есть и в паре Аргентина – Бельгия. Разумеется, южноамериканская команда куда более титулованная и амбициозная. По именам, вроде как, она и более мастеровитая, чем бельгийская. Но все это только на первый взгляд. Несмотря на сумасшедший состав, особенно, в атакующей линии, все победы натужные. Пока к команде есть очень большие претензии и у специалистов, и у собственных болельщиков. Кроме того, есть сомнения, что Аргентина прогрессирует, как это обычно случается по ходу турнира с будущими чемпионами. Скорее, топчутся на месте. В игре команды пока нет идеи, как не видно и командных наработок. Кстати, именно в этом случае спасает команду гений Месси. Если в остальных сборных отсутствие лидера идет только на пользу, то, в этом случае, без лидера команда никак бы не обошлась. Матч с Бельгией будет для нее крайне сложным.

На фоне всех предыдущих соперников аргентинцев, «Красные дьяволы» – намного мастеровитее. Более того, есть мнение, что превосходят они в мастерстве и аргентинцев. Разумеется, если не считать Месси. Кроме того, козырем Бельгии является то, что они не фавориты в этом матче. И могут играть на быстрых контратаках, чего не могли себе позволить в матчах, например, с россиянами и американцами, когда были фаворитами. И если аргентинцы не проявят осторожность, а будут гнуть свою линию, считая самих себя фаворитами, то могут жестоко поплатиться за собственную самонадеянность.

Наконец, в паре Нидерланды – Коста-Рика фаворитом считается европейский коллектив. И, наверное, не только на бумаге. Здесь голландцы - бесспорные фавориты. Но… Автор самой большой сенсации на ЧМ уже оставил не у дел Уругвай, Италию и Англию. Да, еще, разумеется, и Грецию. Но кто же будет считать большим достижением успех в матче с греками, на фоне остальных подвигов команды.

Коста-Рика – организованная и дисциплинированная команда, исповедующая английский стиль. Плюс, имеющая надежный тыл, в лице уверенного голкипера Кейлора Наваса. Основной вратарь испанского «Леванте» в минувшем сезоне занял первое место в национальном чемпионате – Примере - по количеству сэйвов. Не менее надежен он и в играх за национальную команду. По ходу чемпионата мира сборная Коста-Рики пропустила лишь один гол с игры в четырех матчах.

В свою очередь, главным недостатком сборной Голландии (одновременно, и козырем), является возраст. Любовь главного тренера Луи ван Галла к молодым талантам, которые, под его пристальным взором, превращаются в мировых звезд, напрямую сказалась на формировании состава «оранжевых» на чемпионат мира. В итоге, у игроков - неокрепшая психика, что чревато любыми крайностями. Да, команда может «порвать» любого соперника. Тем более, в самой Голландии это поколение уже называют не иначе как золотым. Но, выйдя на матч ¼ финала чемпионата мира, можно также легко и потерять голову – проиграв команде, которая уже и так сотворила невозможное.

…На этом чемпионате болельщикам, действительно, осталось самое вкусное: восемь матчей, которые, в любом случае, не могут быть не интересными. В них могут проявиться драмы с валидольной концовкой, могут быть разгромы, нудная «тягомотина», в которой, все равно, колоссальное внутреннее напряжение. Но они не могут быть не интересными, априори. Потому что это - решающие матчи чемпионата мира!

Все только начинается…

Кирилл Стадниченко