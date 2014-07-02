Боксер Ломаченко привез в Киев пояс чемпиона мира

Как сообщает корреспондент УНИАН, презентация состоялась в рамках пресс-конференции чемпиона, прошедшей спустя полторы недели после боя.

Также Ломаченко поделился впечатлениями от титульного поединка: "Я знаю, что такое профессиональный бокс. Американцы любят жесткий бокс. Все любят нокауты, кровь, мясо. Этим боксеры и завоевывают местную публику. Я старался закончить бой досрочно. Но это бокс. Либо у меня не получилось, либо соперник мне этого не позволил. Я буквально вчера пересматривал яркие моменты поединка и удивлялся, как он держался все это время, ведь я бил больно. Он, действительно, крепкий орешек".

Отметил спортсмен и местную публику: "Американцы разбираются в боксе. Они вначале могут болеть за своего соотечественника, но если по ходу боя соперник сильнее, активнее, они принимают тебя. Самое главное, делать то, что ты умеешь. Мне без разницы, где боксировать. Есть ринг и есть противник, а то, что происходит вокруг меня не интересует".

Относительно своих дальнейших планов Ломаченко заметил: "Я думаю, что в этом году будет еще один поединок. Скорее всего это будет либо начало ноября, либо конец октября. Как все произойдет я еще не знаю. Но готовлюсь еще к одному поединку в этом году".

Как сообщал УНИАН, 21 июня Ломаченко провел в США свой третий бой на профессиональном ринге. Его соперником был американец Гери Рассел. На кону стоял пояс Чемпиона мира по версии WBO. Бой продлился все 12 раундов, в которых украинец полностью доминировал, уверенно победив по очкам и завоевав долгожданный титул.