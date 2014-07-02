Британский теннисист Маррей сложил полномочия чемпиона Уимблдона

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Маррей проиграл болгарину Григору Димитрову. При этом, в двух из трех партий британец даже не смог оказать борьбу оппоненту, проиграв, в итоге, со счетом 1:6, 6:7 (4), 2:6.

Накануне, в матче 1/8 финала, проиграл и завершил борьбу в турнире лучший игрок мира на данный момент согласно рейтингу испанец Рафаэль Надаль.

Как сообщал УНИАН, украинцы Александр Долгополов, Сергей Стаховский, Леся Цуренко и Элина Свитолина завершили турнир ранее, дойдя, максимум, до третьего круга.

Старейший и самый престижный теннисный турнир в мире Уимблдон-2014 проходит с 23 июня по 6 июля.