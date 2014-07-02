Британский теннисист Маррей сложил полномочия чемпиона Уимблдона
18:28, 02 июля 2014Спорт
0
Пятый номер мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, действующий чемпион Уимблдонского турнира-2013 британец Энди Маррей не смог преодолеть барьер 1/4 финала и сложил с себя чемпионские полномочия.
Reuters
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Маррей проиграл болгарину Григору Димитрову. При этом, в двух из трех партий британец даже не смог оказать борьбу оппоненту, проиграв, в итоге, со счетом 1:6, 6:7 (4), 2:6.
Накануне, в матче 1/8 финала, проиграл и завершил борьбу в турнире лучший игрок мира на данный момент согласно рейтингу испанец Рафаэль Надаль.
Как сообщал УНИАН, украинцы Александр Долгополов, Сергей Стаховский, Леся Цуренко и Элина Свитолина завершили турнир ранее, дойдя, максимум, до третьего круга.
Старейший и самый престижный теннисный турнир в мире Уимблдон-2014 проходит с 23 июня по 6 июля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter