Чемпионка мира Мельниченко возглавит сборную Украины на Кубке Европы по многоборью
17:24, 02 июля 2014Спорт
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Тренерский состав сборной Украины по легкой атлетике обнародовал состав команды на Кубок Европы по многоборью.
Анна Мельниченко примет участие в Кубке Европы / xsport.ua
Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.
В составе команды 8 спортсменов.
На турнире будут выступать - Римма Гордиенко, Анна Мельниченко, Анастасия Мохнюк, Алина Федорова, Василий Иваницкий, Алексей Касьянов, Александр Паламарчук и Сергей Ярохович.
Кубок Европы по многоборью состоится 5-6 июля в Рибейра-Браве (Португалия). Сборная Украины выступит в I лиге и будет бороться за право попасть в Суперлигу.
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