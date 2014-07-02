Чемпионка мира Мельниченко возглавит сборную Украины на Кубке Европы по многоборью

17:24, 02 июля 2014
Спорт
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Тренерский состав сборной Украины по легкой атлетике обнародовал состав команды на Кубок Европы по многоборью.

Анна Мельниченко примет участие в Кубке Европы / xsport.ua

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

В составе команды 8 спортсменов.

На турнире будут выступать - Римма Гордиенко, Анна Мельниченко, Анастасия Мохнюк, Алина Федорова, Василий Иваницкий, Алексей Касьянов, Александр Паламарчук и Сергей Ярохович.

Кубок Европы по многоборью состоится 5-6 июля в Рибейра-Браве (Португалия). Сборная Украины выступит в I лиге и будет бороться за право попасть в Суперлигу.

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