Комиссия атлетов НОК поможет спортсменам из восточной Украины

Во время заседания Олимпийские чемпионы и призеры разных лет - Наталья Добрынская, Валерий Гончаров, Вячеслав Олейник, Елена Говорова, Лариса Заспа, Елена Пахольчик обсудили пути поддержки в это непростое время своих коллег, спортсменов из восточных регионов Украины, сообщает пресс-служба НОК Украины.

По словам Сергея Бубки, федерации по видам спорта, Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет объединив усилия будут персонально и слаженно работать над решением каждого из проблемных вопросов каждого спортсмена и их семей. Это касается как вопросов по организации тренировочного процесса, подготовки к стартам, так и материальной и финансовой поддержки для обеспечения необходимых социально-бытовых условий спортсменов, тренеров и их родных и близких.

Вместе с тем, участники заседания обсудили подготовку к проведению III отчетно-выборной Ассамблеи атлетов Украины, которая состоится 5 сентября, в канун старта Всеукраинского олимпийского урока.

Планируется, что во время форума представители атлетов - по 2 делегата от каждого олимпийского вида спорта - обсудят роль спортсменов и насущные проблемы и перспективы развития спорта, а также изберут новый состав Комиссии атлетов Национального олимпийского комитета на период 2014-2018 годов.