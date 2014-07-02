Сборная Бельгии стала последним четвертьфиналистом ЧМ

В бразильском Салвадоре завершился последний матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Бельгии обыграла команду США со счетом 2:1.

Судьба матча решилась в дополнительное время.

Основное время игры прошло в упорной бескомпромиссной борьбе с множеством момент у ворот обеих команд. Ни бельгийцы, ни американцы не стали осторожничать, показав яркий красивый комбинационный футбол со множеством моментов. Тем не менее, счет так и не был открыт.

Голевая феерия ожидала зрителей в дополнительное время. В первой 15-минутке преимуществом владели бельгийцы. На 93-й минуте счет открыл Кевин де Брюйне, а на 105-й Ромелу Лукаку удвоил преимущество своей команды. Тем не менее, в начале второго дополнительного тайма, на 107-й минуте Юлиан Грин сократил разрыв в счете и возродил интригу - 2:1. Более того, в соатвшееся время американцы имели еще несколько шансов сравнять счет. Впрочем, воспользоваться своими шансами они так и не сумели.

Таким образом, сборная Бельгии стала последним участником четвертьфинала ЧМ, где сыграет с командой Аргентины.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.