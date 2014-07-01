Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал ЧМ

В бразильском Сан-Паулу завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины лишь в дополнительное время обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0.

Судьба матча была решена в самой концовке дополнительного времени.

На протяжении всего времени матча - основного и дополнительного - на поле шла достаточно равная и вялая борьба. Лишь в концовке основного времени аргентинцы попытались прижать соперника к воротам, но так и не сумели извлечь выгоду из своих моментов.

Единственный голевой момент в игре произошел на 118-й минуте, когда швейцарцы ошиблись в обороне и Месси совершил великолепный сольный проход, отдал пас на Ди Марию, а тот переправил мяч в пустой угол ворот - 1:0. После этого швейцарцы дважды имели шанс, чтобы забить гол, но лидер команды Шакири так и не сумел поразить ворота оппонента.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом игры.

В итоге, сборная Аргентины вышла в четвертьфинал, где будет играть с победителем пары Бельгия - США.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.