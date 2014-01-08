ЧМ-2014, 1/8 финала, Аргентина - Швейцария - 1:0: онлайн-трансляция

Сегодня в Бразилии проходят заключительные матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в центральном из которых сборная Аргентины встречается с командой Швейцарии.

В этом матче встретятся победитель Группы F и вторая команда по итогам групповых соревнований в квартете Е.

Сборная Аргентины считается одним из фаворитов чемпионата мира. По мнению букмекеров эта команда, наряду с Бразилией, имеет самые высокие шансы на победу в турнире. Тем не менее, на первом этапе команда показала весьма блеклую игру, а достигнутый максимальный результат (3 победы в трех матчах - 9 очков) является скорее проявлением слабости соперников, а не силы южноамериканской команды. Аргентинцам изначально повезло со жребием в групповом турнире. На первой стадии они сначала обыграли команду Боснии и Герцеговины - 2:1, затем лишь в добавленное арбитром время был выигран матч у команды Ирана - 1:0, а в третьем туре, в результативной борьбе аргентинцы сломили сопротивление сборной Нигерии - 3:2.

В свою очередь, сборная Швейцарии обыграла достаточно скромные команды Эквадора (2:1) и Гондураса (3:0), но проиграла с разгромным счетом одной из ведущих европейских сборных - Франции - 2:5. Таким образом, команда предсказуемо вышла в плей-офф со второго места в группе.

В матче 1/8 финала явным фаворитом по мнению аналитиков букмекерских контор является аргентинская команда. Ставки на победу южноамериканцев принимаются с коэффициентом 1,55 к 1, в то время как на ничью - 4,4 к 1, а на победу швейцарцев - 7 к 1.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

МЫ НАЧИНАЕМ!!!

Еще после окончания группового этапа соревнований этот матч считался наиболее непредсказуемым на первой стадии плей-офф. Уж слишком блекло выглядели аргентинцы в первых трех матчах. А с учетом того, что сенсации со знаком минус уже чуть не совершили команды Бразилии и Германии, от этой игры уж точно стоит ожидать всего чего угодно. Скучать не придется!

Аргентина - Швейцария: текстовая онлайн-трансляция

ТВ: Первый национальный

Стали известны стартовые составы команд:

Аргентина: 1. Ромеро, 5. Гаго, 5. Гарай, 16. Рохо, 17. Фернандес Ф., 4. Сабалета, 7. Ди Мария, 14. Маскерано, 9. Игуаин, 10. Месси, 22. Лавесси.

Запасные: 12. Орион, 21. Андухар, 3. Кампаньяро, 23. Басанта, 15. Демикелис, 6. Билья, 8. Перес, 11. Родригес М., 13. Фернандес А., 19. Альварес, 18. Паласио, 20. Агуэро.

Швейцария: 1. Бенальо, 13. Родригес Р., 20. Джуру, 22. Шёр, 2. Лихтштайнер, 10. Джака Г., 11. Бехрами, 8. Инлер, 23. Шакири, 18. Мехмеди, 19. Дрмич Й.

Запасные: 12. Соммер, 21. Бюрки, 5. Берген, 6. Ланг, 4. Сендерос, 3. Циглер, 16. Фернандес, 7. Барнетта, 14. Штокер, 15. Джемайли, 9. Сеферович, 17. Гавранович.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Шакири сбили в центре поля аргентинцы, но судья не обратил на это никакого внимания.

2. Аргентинцы контролируют мяч в центре поля, но кроме распасовок Лавесси ничего интересного пока не происходит.

3. Лавесси сбили - штрафной для аргентинцев.

4. Аргентинцы, в свою очередь, сбивают Шакири. Пока еще ни одного опасного момента, осторожничают команды.

5. Ди Мария пытался навесить в штрафную с левого фланга - защитники заблокировали удар.

6. Лихштайнер грубо нарушил правила против Ди Марии. Пока судья ограничивается устным внушением, без карточки.

7. Штрафной аргентинцам не удался. Отбились защитники.

8. Шикарный проход Мехмеди по флангу - угловой зарабатывает.

9. Удар Инлера после розыгрыша углового - намного выше ворот.

10. Вновь швейцарцы нарушили правила на Ди Марии.

11. Лавесси получал мяч из глубины поля - вратарь швейцарцев быстрее у мяча оказался.

12. Что-то пока совсем не видно Месси...

13. ВОТ ОН! МЕССИ... Сделал острый пас на партнеров в штрафную, но швейцарские защитники "прочитали" эту комбинацию.

15. Нарушили правила против Месси в само центре поля. Так, на всякий случай.

16. Пытаются атаковать аргентинцы в первые четверть часа, но как-то это у них не совсем получается. Даже, совсем не получается.

18. Швейцарцы попытались огрызнуться, но выбросили мяч из аута прямо в руки аргентинскому голкиперу.

19. Родригес продемонстрировал отличну. технику, "обокрав" Лавесси буквально на ровном месте.

20. МЕССИ! Двух защитников обыграл на фланге, но таки потерял мяч.

21. Инлера сбили аргентинцы прямо в центральном круге.

22. Сделали швейцарцы заброс на Лихштайнера, но тот упустил мяч за лицевую линию.

24. Еще одно острое подключение Месси, но опять его пас блокируют защитники.

25. Месси подал со штрафного, но удар у Игуаина не получился - гораздо выше ворот.

27. Шакири зарабатывает угловой. Первыя в матче для сборной Швейцарии. Впрочем, ничего хорошего он команде не принес.

28. А вот второй угловой разыграли гораздо лучше - Дрмич бил с убойной позиции, но попал в Ромеро.

29. Месси в очередной раз навесил в штрафную, а Лавесси пробил прямо в Бенальо.

30. Углвоой подал Ди Мария, а Гарай не попал по мячу. Очень опасный момент.

32. Еще одна атака аргентинцев - Месси не смог справиться с очень сильным пасом Маскерано.

33. Аргентинцы давят все больше и больше...

34. Лавесси нарушил правила на Шакири. Штрафной для швейцарцев.

35. Шакири очень опасно подал штрафной, но Ромеро кулаками отбил мяч.

36. Первое предупреждение - Джака, за грубую игру.

37. Еще одна атака у швейцарцев - Мехмеди теряет мяч возле штрафной.

38. Ответ аргентинцев - Ди Мария тоже теряет мяч на линии штрафной площади.

39. ДРМИЧ!!!!!! Супермомент теряет швейцарец вышедший один на один с вратарем. Ударил прямо в руки вратарю.

40. Месси совершает еще один дриблинг и отдает пас на Ди Мария. Тот бьет прямо в руки Бенальо.

42. Ответ швейцарцев - така в исполнении Шакири и Мехмеди. Но мяч вновь теряют швейцарцы, аут.

43. Не очень впечатляет статистика тайма. По ударам всего 5:4. В пользу аргентинцев.

44. Рохо обострял на фланге и вроде как попал в руку швейцарскому защитнику - арбитр безмолвствует.

45. Угловой подавали швейцарцы. Шакири навесил, но аргентинцы отбились.

ПЕРЕРЫВ

Честно говоря, какой-то невнятный первый тайм получился. Такое впечатление, что и аргентинцы, и швейцарцы опасливо присматриваются друг к другу. И больше думают о том, как бы не напортачить у себя в штрафной, чем создать красивую атаку. И если опасения швейцарцев, в общем, очевидны, то вот боязнь аргентинцев вызывает недоумение. Неужели они не уверены в собственных силах?.. Впрочем, впереди второй тайм. А значит, сомненья прочь! Обе команды должны выходить и рисковать. Разумеется, если хотят выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

47. И тут же штрафной для Месси. Швейцарцы отбиваются.

49. Ответ швейцарцев - тоже штрафной. Сбили Лихштайнера.

50. Удар со штрафного Шакири - Ромеро отбил мяч, а потом поймал буквально на линии штрафной.

51. Еще одна атака швейцарцев. После паса Шакири бил по воротам Мехмеди - чуть выше.

52. Аргентинцы как и до перерыва атакуют очень медленно и часто теряют мяч.

53. Родригес нанес удар с очень далекой дистанции - мимо.

54. Аргентинцы опять теряют мяч. При забросе в штрафную с фланга...

55. Мдаааа... Такими темпами серии пенальти не избежать.

57. Некое подобие острой атаке провели аргентинцы. Ди Мария пробил. Бенальо забрал мяч.

59. РОХО!!!! Шикарный удар завершающий комбинацию с участием Месси и Лавесси. Бенальо сыграл надежно.

60. А Ди Мария вновь упускает мяч за лицевую...

61. Навес Месси со штрафного. Красивый, но неточный. Швейцарцы отбились.

62. ИГУАИНННН!!! Шикарный удар, но БЕНАЛЬО еще круче!

64. Джака заблокировал навес Ди Марии - угловой.

65. Еще один проход Месси в штрафную с дриблингом - и вновь вхолостую.

66. Замена у Швейцарии - вместо Джаки выходжит Фернандес.

67. Маскерано выцарапал мяч у швейцарских защитников и заработал штрафной.

68. МЕССИ! Первый удар по воротам в матче. Чуть выше ворот. Пристреливается Мессия.

70. Ответ швейцарцев - Дрмич не смог обработать мяч в борьбе с защитником.

71. Маскерано забрасывал мяч в штрафную на Сабалетту - неточно.

73. Предупреждение получает Фернандес. Грубый фол на Ди Марии.

74. Замена у Аргентины - Паласио выходит вместо Лавесси.

75. Месси навесил и Паласио первым же касанием едва не забивает гол. Чуть мимо ворот.

76. Гаго пробил по воротам с дальней дистанции - мимо.

77. Месси бьет - Бенальо в невероятном прыжке отбивает мяч. Угловой.

79. Ди Мария подал угловой - Бенальо вновь отбил мяч.

80. Месси пошел на трех защитников и потерял мяч.

82. Дрмича сбили в центральном круге. Швейцарцы идут в атаку.

83. И тут же замена у Швейцарии - Дрмича заменил Сеферович.

84. Сеферович тут же пошал в атаку и буквально затоптал аргентинского защитника.

85. Рохо пробил с дальней дистанции - гораздо выше ворот.

86. Снова старая проблема у Месси. Партнеры по сборной понимают его далеко не так хорошо, как пратнеры по "Барселоне".

87. Маскерано и Месси поцапались. Судья их пока примиряет. Без карточек.

88. Лихштайнера обокрали аргентинские защитники. Без нарушения правил.

89. Месси! Изумительный пас, но у Паласио не хватило мастерства в касание пробить.

90. Предупреждение Рохо - грубо сыграл против Родригеса.

90+1. Идут в атаку швейцарцы в добавленное арбитром время.

90+2. Инлер навешивал со штрафного - удар Шера над перекладиной.

ВСЕ! НАС ЖДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ!

Кто запамятовал, это два тайма по 15 минут.

Начался третий тайм!

91. Углаовой тут же заработали аргентинцы. Ди Мария подал, Бенальо отбил.

92. Еще одна атака аргентинцев - Паласио не успевает к мячу.

93. Ответ швейцарцев - Лихштайнер навешивает с фланга и мяч уходит в аут.

94. Месси очень опасно подавал штрафной, Паласио пробил - Бенальо поймал мяч.

95. Мехмеди обыграл Сабалетту и отдавал пас в штрафную - мяч у защитников.

96. Сбили Шакири. Очень опасный штрафной для швейцарцев.

97. Неудачно разыграли штрафной швейцарцы. Шакири ударил гораздо выше ворот.

98. Месси упустил мяч за лицевую линию. Слишком поздно побежал "спасать Аргентину" в этой ситуации Лео...

99. Еще один заброс швейцарцев в штрафную - положение вне игры у Шакири.

101. Паласио вновь не поспевает к мячу после заброса из центра поля. Не выдерживает силовой борьбы с защитниками.

102. Пока получается одна из сасых неинтересных игр на этом ЧМ.

103. Шакири долго мудрил на половине поля аргентинцев, но потерял мяч.

104. Рохо травмировал пах практически на ровном месте. Досадно.

105. Рохо меняет Басанта.

ПЕРЕРЫВ

Три тайма закончились из четырех. А голов как не было, так и нет. Впереди еще 15 минут.

НАЧАЛСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ ТАЙМ

106. Замена у аргентинцев - Билья вышел вместо Гаго.

107. С Месси неаккуратно обошлийсь швейцарцы в центре поля. Штрафной.

108. ДИ МАРИЯ! Потрясающий удар с дальней дистанции. БЕНАЛЬО совершает не менее потрясающий сэйв.

110. Теперь навес от Ди Марии. И вновь мяч в руках у Бенальо.

111. Месси вошел в штрафную и тут же потерял мяч...

112. Месси подал угловой, а Ди Мария ударил намного выше ворот.

113. Замена у Швейцарии - Джемаили выходит вместо Мехмеди. Под серию пенальти замена...

115. Сабалетта навешивает - и вновь, и вновь, и вновь швейцарцы отбивают мяч. Потрясающая у них защита. Комментатор насчитал. 5642-й навес совершили аргентинцы...

117. Месси пасует в никуда. За пределы поля. Ну, если уж сам Месси...

118. ГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!! ДИ МАРИЯ!!!!!!! 1:0!!!

119. Единственная ошибка Швейцари и в обороне за матч. Месси совершил невероятный проход, отдал пас на Ди Марию и тот ударил низом в самый угол.

120. Не будет пенальти... Как же их жалко!!!!!!! Швейцарцев....

120+2. Угловой подавали швейцарцы. Джемаили бьет головой в штангу и добивает ногой - мимо ворот...

120+3. Еще одна атака швейцарцев. Но нет... Только Ди Мария пробил по пустым воротам, так как Бенальо убежал в атаку. Мимо.

120+4. Штрафной Шакири бьет в стенку...

ВСЕ! АРГЕНТИНА В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ!

Спасибо за внимание. До встречи!

Нас ждет еще очень много СУПЕРФУТБОЛА в Бразилии!!!