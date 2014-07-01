Сборная Украины по регби проведет три матча в рамках Кубка Наций
14:30, 01 июля 2014Спорт
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В рамках нового сезона Кубка Европейских Наций (КЕН) по регби-15 национальная команда Украины в этом году проведёт три матча.
Сборная Украины по регби сыграет в этом году три матча / credo63.com
Об этом сообщает пресс-служба регбийного клуба "Кредо-63" (Одесса).
При этом все три встречи подопечные Зураба Кикачеишвили сыграют в гостях.
Стартуют «желто-синие» как и в минувшем сезоне КЕН, игрой со Швецией, которая состоится 18 октября в Стокгольме. Кроме этого, 8 ноября в Кишиневе состоится матч Молдова – Украина, а 15 ноября в Льеже Бельгия – Украина.
Противостояние между сборными Швеции и Украины в 2012 году завершилось победой украинской сборной со счётом 22:10.
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