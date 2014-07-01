Сборная Украины по регби проведет три матча в рамках Кубка Наций

Об этом сообщает пресс-служба регбийного клуба "Кредо-63" (Одесса).

При этом все три встречи подопечные Зураба Кикачеишвили сыграют в гостях.

Стартуют «желто-синие» как и в минувшем сезоне КЕН, игрой со Швецией, которая состоится 18 октября в Стокгольме. Кроме этого, 8 ноября в Кишиневе состоится матч Молдова – Украина, а 15 ноября в Льеже Бельгия – Украина.

Противостояние между сборными Швеции и Украины в 2012 году завершилось победой украинской сборной со счётом 22:10.