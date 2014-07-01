Львовское "Динамо" второй раз подряд стало чемпионом Украины по водному поло

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

В год празднования 100-летия водного поло на Львовщине, динамовская команда убедительно победила всех своих соперников в последнем 6-м туре XXIII чемпионата Украины по водному поло среди мужских команд сезона 2013-2014 годов, который состоялся в открытом плавательном бассейне учебно-спортивной базы летних видов спорта МО Украины в городе Львове.

На втором месте - мариупольская команда «Ильичевец», которая уступила львовянам в очном поединке с итоговым счетом 4:12, а бронзовые награды завоевали ватерполисты харьковского «Слобожанця».

Львовяне разгромили всех соперников в домашнем туре - ОНМА (Одесса) - 25:8, ХПИ (Харьков) - 26:6, "Слобожанец" (Харьков) - 17:2, "Ильичевец" (Мариуполь) - 12:4.

В итоговой турнирной таблице "Динамо" опередило ближайшего преследователя, из Мариуполя, на 9 очков, а бронзового призера, харьковский «Слобожанец» - на 23 пункта.