Ольга Харлан в седьмой раз стала лучшей спортсменкой месяца в Украине

Наставник спортсменки Артем Скороход признан лучшим тренером месяца, сообщает пресс-служба НОК.

Харлан является абсолютной рекордсменкой по получению подобных престижных наград Национального олимпийского комитета с момента основания премии в 2005 году. Лучшей спортсменкой месяца она становится уже в седьмой раз.

Олимпийская чемпионка Пекина-2008 и бронзовая призерка Лондона-2012 очередную медаль завоевала на чемпионате Европы, который состоялся во французском Страсбурге. Харлан завоевала золотую медаль в индивидуальном первенстве. Эта награда стала для спортсменки четвертой подряд золотой на соревнованиях чемпионата Европы. Также, вместе с партнерами по сборной - Ольгой Жовнир, Еленой Ворониной и Галиной Пундик - она завоевала «бронзу» в командных соревнованиях.

На данный момент Харлан продолжает возглавлять рейтинг саблисток Международной федерации фехтования.