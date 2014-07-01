Сборная Германии выиграла у Алжира в матче 1/8 финала ЧМ

В бразильском Порту-Аллегри завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Германии лишь в дополнительное время обыграла команду Алжира со счетом 2:1.

Судьба игры решилась в концовке дополнительного времени.

Эта игра изначально представлялась легкой прогулкой для сборной Германии, ставки на победу которой букмекерами принимались с очень низким коэффициентом в 1,32 к 1.

Тем не менее, матч проходил в равной борьбе с обоюдоострыми атаками и шансами на победу. Алжирцы неоднократно атаковали ворота соперника, а вратарь немцев Мануэль Нойер, несколько раз неоправданно вышедший из ворот, лишь добавлял нервозности в действия своих защитников. Лишь в концовке второго тайма преимущество немцев стало подавляющим и гол назревал. Однако, в основное время успех к команде так и не пришел.

Гол немцы забили в самом начале овертайма, когда очень эффектный удар пяткой удался Андреасу Шюрле - 1:0. Любопытно, что и этот гол не сломил алжирцев. До конца дополнительного времени обе команды имели еще немало шансов. Немцы увеличили преимущество на 119-й минуте, когда после многоходовой комбинации своей команды гол забил Месут Озил. Однако, на 120-й минуте, Абдельмумен Джебу сократил разрыв до минимума. Более того, на 2-й добавленной арбитром минуте алжирцы могли даже сравнять счет, но Ислам Слимани не смог перебросить мяч через Нойера.

Таким образом, в матче 1/4 финала состоится принципиальное противостояние двух европейских грандов - Франция против Германии.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.