ЧМ-2014, 1/8 финала, Франция - Нигерия - 2:0: онлайн трансляция

Сегодня в Бразилиа проходит очередной матч первого этапа плей-офф чемпионата мира по футболу - 1/8 финала - в которой сборная Франции играет с командой Нигерии.

Встречаются команды, которые заняли, соответственно, первое место в группе Е и второе - в квартете F.

Французы стали одной из самых ярких команд группового этапа турнира, выиграв два матча из трех с крупным счетом и набрав 7 очков из 9 возможных. Французы поочередно разгромили сборные Гондураса (3:0) и Швейцарии (5:2), а в ничего не значащем матче последнего тура с Эквадором ограничились нулевой ничьей - 0:0.

В свою очередь, нигерийцы с большим трудом вышли в плей-офф из группы с явным фаворитом - Аргентиной и командами с куда более скромными амбициями - Боснией и Герцеговиной и Ираном. Нигерийцы сыграли вничью с Ираном (0:0), с огромным трудом выиграли у боснийцев (1:0), после чего также в упорной борьбе проиграли Аргентине - 2:3.

В очном матче французцев и нигерийцев аналитики букмекерских контор явным фаворитом считают сборную Франции. Ставки на победу европейской команды принимаются с коэффициентом 1,42 к 1, на ничью - 4,85 к 1, на победу африканцев - 9,5 к 1.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

МЫ НАЧИНАЕМ!!!

Снова будет жарко!

Безусловно, один из самых зрелищных чемпионатов в истории подарил нам уже немало без преувеличения, фантастичеких матчей. Надеемся, сегодня будет еще один. Итак...

Франция - Нигерия: текстовая онлайн-трансляция.

ТВ: Первый национальный

Стали известны стартовые составы команд:

Франция: 1. Льорис, 3. Эвра, 4. Варан, 21. Кошельни, 2. Дебюши, 6. Кабай, 14. Матьюиди, 19. Погба, 8. Вальбуэна, 9. Жиру, 10. Бензема.

Запасные: 16. Рюффье, 23. Ландро, 5. Сахо, 13. Мангала, 15. Санья, 17. Динь, 7. Кабелла, 11. Гризманн, 12. Мавуба, 18. Сиссоко М., 22. Шнейдерлен, 20. Реми.

Нигерия: 1. Эньяма, 2. Йобо, 5. Эмброуз, 13. Ошанива, 22. Омеруо, 7. Муса, 10. Микел, 17. Онази, 8. Одемвингие, 9. Эменике, 11. Мозес.

Запасные: 16. Эджиде, 21. Агбим, 6. Эгвуэкве, 12. Одунлами, 14. Обоабона, 4. Габриэль, 3. Узоеньи, 15. Азиз, 18. Бабатунде, 19. Нвофор, 20. Учебо, 23. Амеоби Ш.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!!!

5. Нигерийцы пока держат мяч, но без опасных моментов

7. И первый опасный момент. На Эменике забрасывали мяч из глубины поля партнеры - французский вратарь сумел перехватить мяч.

9. Еще один заброс от нигерийских полузащитников - теперь на Мозеса. На сей раз мяч уходит за лицевую линию.

11. Французы никак не могут перехватить мяч. Если получают - то очень робко идут в атаку. Очень робко...

12. А вот и первый опасный штрафной для нигерийцев. Эменике сбил Дебюши.

13. Между тем, на другом конце поля Онази получил травму колена. Очень болезненную, судя по всему. Пауза в игре.

14. Одемвинге очень опасно подал штрафной, но французские защитники разобрались в ситуации.

15. И первая атака французов. Бензема отдал пас на Жиру, но тот пробил выше ворот.

16. Еще один опасный штрафной для нигерийцев - Матьюиди опасно сфолил на Одемвинге.

17. Эменике пробил штрафной - гораздо выше ворот.

19. ГОЛ?!! Нет, Одемвинге вне игры...

21. Пока французы по всем статьям уступают сопернику.

22. ЭНЬЯМААААА!!!!! Суперсэйв вратаря нигерийцев после удара в упор Поля Погба!

23. Угловой подали французы, но нигерийские защитники отбились.

24. Теперь угловой Муса подавал. Французы также отбились.

25. Честно говоря, до матча была только призрачная надежда на то, что он будет интересным. А на самом деле - уххххх!

26. Мозес заработал угловой в борьбе с защитником.

27. Муса подал угловой - Погба ударом головой выбил мяч.

28. Ответ французов - Дебюши навешивал на Бензема, но тот не успел к мячу.

29. Ошанива обострял ситуацию у французских ворот по флангу, но упустил мяч за лицевую линию. Аут в пользу французов.

31. Еще один угловой подавал Муса. Льорис поймал мяч.

32. Теперь Вальбуэна подал угловой. Нигерийцы тоже отбились.

33. Дебюши пробил с хорошей позиции по воротам Эньямы - выше ворот.

35. Еще одна атака французов - Погба дважды не смог отдать точный острый пас.

37. Успокоилась чуть игра, идет в центре поля.

39. ДЕБЮШИ!!! Удар с идеальной позиции - рядом со штангой.

ПЕРЕРЫВ

Да, пока игра развивается по абсолютно неожиданному сценарию. Что для специалистов, что для аналитиков букмекерских контор. У Нигерии было гораздо больше шансов для того, чтобы отличится. Собственно, они и забили гол в первом тайме. Правда, из положения вне игры. Французы "проснулись" только под конец тайма. Стоит ожидать, что в перерыве тренер Дешам разбудит их окончательно...

НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ТАЙМ

50. Французы более активно начали второй тайм. Но, пока усилия Вальбуэны и Матьюиди ни к чему не приводят...

52. Неожиданная травма у Варана. Мяч попал игроку в ухо.

54. Первое предупреждение - Матьюиди. Сзади по ногам очень грубо ударил Онази.

57. Эмброуз подал мяч из аута и Кошелины головой перевел его на угловой. Комичный эпизод...

59. Первая замена у Нигерии - вынужденная. Габриэль выходит вместо травмированного Онази.

60. И тут же опасный момент у нигерийцев - Эменике пробил мимо.

62. Первая замена и у французов - Гризманн вместо Жиру.

63. Еще одна опаснейшая атака нигерийцев - Одемвинге прошел в штрафную соперника, но мяч отдал защитникам.

64. ОДЕМВИНГЕ!!!! Суперудар, но Льорис совершает не менее впечатляющий сэйв.

66. А теперь Одемвинге грубо нарушил правила в защите. Очень грубый удар Эвра по ногам.

67. После подачи Вальбуэна отлично играет Эньяма.

68. Муса делал опаснейший прострел в штрафную французов - угловой.

69. Угловой ничего не принес нигерийцам.

70. БЕНЗЕМААААААА!!!!!! Это просто невероятно. Защитники выбили мяч буквально с линии ворот.

71. Тем временем Эмброуз получил серьезное повреждение в борьбе.

73. Еще один удар Бензема - с дальней дистанции - мимо.

77. ФРАНЦУЗЫ!!!!! Два момента подряд, били Бензема и Погба. Защитник и перекладина отбили мяч.

78. БЕНЗЕМА! Еще один удар и суперсэйв Эньямы!!!!

79. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! ПОГБА!!!!! 1:0.

80. После подачи Вальбуэна уголового Эньяма все-таки ошибся. Погба головой пробил в пустые ворота. Они все-таки забили.

85. Не получается у нигерийцев перехватить мяч и прессинговать защиту французов. Вообще моментов нет. Ну, если и есть, то очень мало. И незначительные они какие-то.

88. А французы идут вперед. Матьюиди сбивает Габриэл.

89. Замена у Нигерии - Нвофор вышел на поле.

90+2. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!! Гризманн боролся с Йобо после подачи углового и капитан Нигерии срезал мяч в свои ворота. Автогол. 2:0.

ФРАНЦИЯ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ!!!

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Спасибо за внимание!

Нас ждет еще очень много СУПЕРФУТБОЛА в Бразилии!