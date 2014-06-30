Львов отозвал заявку на проведение зимней Олимпиады-2022

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального Олимпийского комитета Украины.

"По итогам конструктивной дискуссии между президентом Международного Олимпийского Комитета Томасом Бахом, Премьер-министром Украины Арсением Яценюком и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой все стороны согласились, что Львов направит свои усилия в борьбе за право проведения зимних Олимпийских игр 2026 года, в то же время, не будет продолжать борьбу за Игры-2022", - говорится в сообщении.Читайте такжеУкраина будет принимать Евробаскет-2017

Такое решение обусловливается нынешним политическим и экономическим положением в Украине, которое обсуждалось тремя сторонами.

В свою очередь, Арсений Яценюк подтверждает, что «заявка на 2026 год будет иметь огромный потенциал для экономического восстановления страны и может иметь значительные преимущества для украинского общества».«Предварительная оценка, которая была дана рабочей группой МОК, свидетельствует о том, что Львов имеет огромный потенциал для будущего развития», сказал президент МОК Томас Бах. «В моих разговорах с Премьер-министром Украины и президентом НОК мы сделали вывод, что в нынешних условиях было бы чрезвычайно трудно продолжать борьбу за право проведения Олимпийских игр-2022, но вместе с тем, предстоящая кампания Украины как возможной хозяйки Игр имеет огромное значение для страны в целом и украинского спорта в частности».Читайте такжеFIBA Europe переносит Евробаскет-2015 с Украины

«Мы хотели бы поблагодарить МОК за помощь и понимание, а также большую помощь, которая предоставляется украинским спортсменам со всех уголков страны как морально, так и материально», - отметил президент НОК Сергей Бубка.