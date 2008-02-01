Ребров говорит, что без драк не обойтись

Нападающий киевского Динамо Сергей Ребров, признанный лучшим игроком кубка Первого канала, в интервью изданию "Чемпионат.ру" рассказал...

о финале:

"На скамейке я сорвал голос. Но на поле было тоже очень непросто. Любая игра с Шахтером - как последний бой. Вы же видели, какие страсти кипели на поле. К сожалению, судья сломал игру", - .

о секрете успеха:

"Мы очень хотели выиграть и делали все ради победы. Не могу не признать, что преимуществом большую часть матча владели наши соперники, однако мы умело проводили контрактаки. И за счет правильно выбранной тактики в итоге взяли верх".

о принципиальности встреч с "Шахтером":

"Это принципиальные соперники, и матчи между ними всегда получаются особенными. Как ни крути, мы и Шахтер - две лучшие команды Украины, и матчи между нами в любом случае - борьба от первой до последней минуты".

о пользе драк:

"Это, конечно же, плохо. Но они нужны".