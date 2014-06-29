Сборная Голландии вышла в четвертьфинал ЧМ
"Оранжевые" выиграли у сборной Мексики со счетом 2:1
В Форталезе завершился третий матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Голландии выиграла у команды Мексики со счетом 2:1.
Судьба драматического матча решилась в самой концовке.
Первый тайм получился достаточно скучным и не принес не только голов, но и более менее опасных моментов.
Игра "вскрылась" во втором тайме, после того как Дос Сантос открыл счет великолепным ударом из-за штрафной площади. Все остальное время второго тайма прошло под диктовку голландцев, которые полностью доминировали и постоянно "забрасывали" соперника угловыми. Тем не менее, до 88-й минуты мексиканцы продолжали лидировать. Но, драматическая концовка полностью перевернула ход игры. На 88-й минуте Уэсли Снейдер воспользовался единственной ошибкой вратаря мексиканцев Гильермо Очоа и хлестким ударом поразил пустой угол ворот. А уже в добавленное арбитром время, на 92-й минуте, Арьена Роббена сбили в штафной площади мексиканцев и пенальти реализовал Клаас-Ян Хунтелаар - 2:1.
УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом игры.
Таким образом, сборная Голландии стала третьим четвертьфиналистом ЧМ.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.