ЧМ-2014, 1/8 финала, Голландия - Мексика - 2:1: онлайн-трансляция

Сегодня в Бразилии продолжаются матчи первого раунда плей-офф, 1/8 финала, в центральном из которых встречаются команды Голландии и Мексики.

В Форталезе встречаются сильнейшая команда Группы В и финишировавшая второй в квартете А.

Команда Голландии показала на групповом этапе не только максимальный результат - 9 очков, но и яркий комбинационный остроатакующий футбол. Уже в первом матче "оранжевые" разгромили пока еще действующих чемпионов мира сборную Испании - 5:1, после чего в крайне трудном и результативном матче обыграла австралийцев - 3:2 и завершила турнир уверенной победой над чилийцами - 2:0.

В свою очередь, мексиканцы стали единственной командой на групповом турнире, кто смог остановить бразильцев, сыграв с ними вничью - 0:0. В двух других матчах эта сборная обыграла Камерун - 1:0, и Хорватию - 3:1.

В третьей игре плей-офф ЧМ-2014 аналитики букмекерских контор считают явным фаворитом сборную Голландии. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 2,05 к 1, на ничью - 3,35 к 1, на победу Мексики - 3,8 к 1.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

МЫ НАЧИНАЕМ!

Вчера состоялся первый суперматч плей-офф Бразилия - Чили. Сегодня наверняка нас ждет не менее интересное противостояние одного из грандов европейского футбола и завсегдатая мировых первенств из Северной Америки.

Голландия - Мексика: текстовая онлайн-трансляция

ТВ: Первый национальный

Стартовые составы команд:

Голландия : 1. Силлессен, 2. Влаар, 3. де Врей, 12. Верхаг, 5. Блинд, 6. де Йонг Н., 20. Вейналдум, 11. Роббен, 10. Снейдер, 9. ван Перси, 15. Кюйт.

Запасные: 22. Ворм, 23. Крул, 4. Мартинс Инди, 7. Янмаат, 13. Велтман, 14. Конголо, 16. Класи, 18. Фер, 21. Депай, 8. де Гузман, 17. Ленс, 19. Хунтелаар.

Мексика: 13. Очоа, 2. Маса Родригес, 3. Салсидо, 4. Маркес, 15. Морено Э., 22. Агилар, 7. Лайюн, 6. Эррера, 10. Дос Сантос Джв., 18. Гуардадо, 19. Перальта.

Запасные: 1. Корона Х., 12. Талавера, 5. Рейес, 16. Понсе, 8. Фабиан, 17. Брисуэла, 20. Акино, 21. Пенья, 23. Васкес Х., 9. Хименес Р., 11. Пулидо, 14. Эрнандес Х.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Голландцы очень осторожно начали матч. Контролируют мяч, но об атаках даже и не помышляют.

2. А Гуардадо бьет не раздумывая. Из-за пределов штрафной - чуть выше ворот.

3. Теперь голландцы попытались пройти к воротам соперника по центру - защитники вынесли мяч.

5. Еще один дальний удар от мексиканцев - Лайюн бьет выше ворот.

6. У голландцев очень туго идут атаки. Агилар выбил мяч.

7. Ответ мексиканцев куда острее - Перальта выходил на вратаря, но Силлессен оказаля быстрее на мяче.

8. Штрафной подавал Кюйт, но мексиканцы отбились.

9. Ранняя замена у голландцев. Повреждение у Де Йонга. На поле выходит Мартинс Инди.

10. Тренер голландцев Ван Гааль не перетает удивлять своими кадровыми решениями.

11. Мексиканцы перехватили мяч, но дойти до штрафной соперника пока никак не могут.

12. Агилар Прошел по флангу, но не смог отдать точную передачу на партнера.

13. И тут же Лайюн опасно прострелил вдоль ворот соперника - никто из партнеров не успел к мячу.

14. А сейчас шел опасный пас из глубины поля на Перальту - чуть неточно. Большое преимущество у Мексики.

16. РОББЕН! Первая же ошибка мексиканцев в обороне привела к тому, что он создал опаснейший момент! Но не сумел отдать точный пас партнеру.

17. Ответ мексиканцев - СУПЕРШАНС у Эрреры, но бьет совсем рядом со штангой. Буквально, сантиметры какие-то...

19. Верхаг опасно прослтреливал с фланга, но Ван Перси в борьбе с соперником не успел к мячу.

20. Ответ мексиканцев - Эррера рвался к мячу, но получил травму. Угловой для сборной Мексики.

21. Ничего не принес мексиканцам угловой.

22. Кюйт подал на Вейналдума, тот был совсеми один но поспешно пробил головой. Очоа легко забрал мяч.

23. Роббен упал в опасной близости от штрафной площади мексиканцев, но судья Пройенса делает вид, что ничего не произошло.

24. САЛСИДООООО!!! Отличный удар с дальней дистанции, но вратарь руками с большим трудом переводит мяч на угловой.

25. Опять ничего мексиканцам не принес угловой.

27. СУПЕРМОМЕНТ у Голландии. Ван Перси получил мяч из глубины поля, но не сумел как следует обработать мяч и ударить - мимо ворот.

28. Отличныйц дриблинг Перальты и удар Дос Сантоса - Силлессен уверенно забирает мяч в руки.

30. Очень много свободных мест на арене в Форталезе. Что для матча 1/8 финала ну очень странно.

31. Голландцы просто так контролируют мяч. Без малейшего намека на атаку. Чем очень раздражают во всю свистящие трибуны.

33. Пауза в игре. Судья устроил водопой. Очень жарко на стадионе. Такая вот бразильская зима.

34. Больщики тоже вовсю обмахиваются кто чем может. В основном, болельщицкими шарфами, именуемыми фанатами "розами".

36. Лайюн опасно простреливал вдоль ворот, но никто из партнеров по комнаде на эту передачу не отреагировал.

37. Теперь Лайюн навесил - мяч пролетел над перекладиной и улетел за пределы поля.

39. Кюйт ворвался в штрафную с левого фланга - Маркес заблокировал атаку.

40. В ответной атаке не успелд к мячу после острого паса партнеров Агиллар.

41. Голландцы опять тянут волынку. И опять трибуны свистят.

42. роббен подал с углового - де Врей головой ударил очень неудачно. В другую сторону от ворот.

43. Тепер Ван Перси попытался обострить ситуацию, но запутался в ногах мексиканских защитников.

45. Роббен пытался получить пас из глубины поля, но упустил мяч за линию ворот.

45+1. 4 минуты добавил судья к первому тайму. Все из-за перерыва на водопой.

45+2. Грубейшая ошибка Маркеса, которой чуть не воспользовался Роббен. Почти получил выход один на один с вратарем.

45+3. Морено получил травму. Его уносят с поля на носилках. Возможно, будет замена у мексиканцев.

ПЕРЕРЫВ

Весьма скучным получился первый тайм. Обе команды явно осторожничают и бояться друг друга. Слишком давлеет ответственность за результат. Впрочем, самое скучное уже позади. Рано или поздно команды должны раскрыться и начать играть на результат. Ведь судьбу путевки в четвертьфинал нужно же когда-то решать. Многое зависит и от тренеров. Деспотичный Ван Гаал наверняка сейчас устроит всбучку своим подопечным. Они слишком академично провели первый тайм.

Второй тайм начался!

46. Замена у Мексики - Рейес вышел на поле вместо Морено.

47. Морено получил травму в борьбе за мяч в центре поля.

48. ГООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! ДОС САНТОС!!!!! 0:1!!!

49. На ровном месте Дос Сантос пробил из под трех защитников "оранжевых" и Мексика повела в счете.

50. Сейчас этот гол должен взорвать игру. Голландцы просто так не сдадут матч.

51. Эррера подал угловой, но Маркес пробил не точно.

52. Эррера вновь обострял - защитники отбились. Матч до гола был слишком скучный. Сейчас начнется...

53. Снейдер бьет со штрафного - мяч попадает в стенку.

54. Роббен дважды подавал угловой и оба раза месиканцы отбились.

55. Начинают давть голландцы. Проснулись...

56. Гуардадо бьет опасно по воротам из-за линии штрафной - вратарь поймал мяч.

57. Замена у Голландии - Верхага меняет Депай.

58. ОЧОА!!!!!! Он еще на групповой стадии творил чудеса. Сейчас после подачи Роббеном углового он сотворил сумасшедший сэйв после удара де Врея.

59. Голландцы давят. Но Агилар заблокировал очередную атаку соперника.

60. СУПЕРПРОХОД Роббена и удар Снейдера - заблокировали защитники. Угловой.

61. Замена у Мексики - Дос Сантоса меняет Акино.

62. Еще один розыгрыш от голландцев - мяч легко ловит Очоа.

63. Вскрылась игра. Замечательный у нас идет футбол!!!

64. СНЕЙДЕРРРР!!!!!! Роббен отдавал отличный навес и Уэсли просто не попал головой по мячу из убойной ситуации. Возможно, здесь бы и Очоа не помог.

65. Роббен подал угловой - мексиканцы отбились.

66. ГОЛ забили мексиканцы. Из оффсайда...

67. Угадали мы с картинкой сверху над текстом сегодня. Пока, угадали.

68. Роббен просит пенальти. Пройенса показывает, что надо бить от ворот.

69. Агилар получает желтую карточк. Грубо сыграл сзади по ногам против Депая.

70. Роббен подал угловой - и вновь мексиканцы отбились.

71. Мексиканцы огрызнулись. Дошли до ворот соперника, но атаковтаь вроде и не собирались.

72. А Снейдер вновь пробивает из-за штрафной - выше ворот.

73. Очоа забрал мяч после очередного очень неточного паса из глубины поля.

74. Роббен ворвался в штрафную и пробил по воротам - Очоа отбил.

75. Замаена у Мексики - Перальта уходит, Эрнандес выходит.

76. Замена у Голландии - Хунтелаар вышел вместо Ван Перси.

77. И снова, как и в первом тайме, судья устраивает для игроков водопой.

79. Завершился водопой. Возобновилась игра.

80. Салсидо совершил дриблинг на пол-поля и ударил по воротам голландцев - чуть-чуть мимо ворот.

81. Мексиканцы возят мяч у ворот голландцев. Убивают время.

83. Мексиканцы уже играют на отбой. Им ничего другого и не остается. Никаких авантюр!

84. Кюйт боролся с защитником в углу поля - заработал угловой.

85. Роббен подал, но мексианцы вновь отбились. Еще один сэйв от Очоа!

86. Голландцы в отчаянии уже лупят по своим партнерам, стоящим в штрафной площади сборной Мексики.

87. Еще одна затяжная атака голландцев - угловой.

88. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! СНЕЙДЕРРРРР!!!!! 1:1!!!

89. Все-таки был в этой игре один момент, когда Очоа "потерял" ворота. Именно это и нужно было Снейдеру для хлесткого точного удара в угол.

90. Похоже, нас вновь ждет овертайм, дополнительные 30 минут.

90+1. Пока судья добавил 6 минут.

90+2. ПЕНАЛЬТИ!!!! РОББЕНС ДОБИЛСЯ СВОЕГО! МАРКЕСУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!!

90+3. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! ХУНТЕЛААР!!!!!! 2:1!!! И ОЧОА НЕ ПОМОГ...

90+4. Еще и Гуардадо получил предупреждение. За споры с арбитром.

90+5. У Мексики есть еще полторы минуты. Они пол-игры были в шаге от победы. И так все перевернулось за 4 минуты...

ВСЕ! МАТЧ ОКОНЧЕН! ГОЛЛАНДИЯ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ!!!!

Спасибо за внимание! До свидания!

У нас будет още очень много СУПЕРФУТБОЛА в Бразилии!!!