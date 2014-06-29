Сборная Украины по пляжному футболу разгромила Францию в матче Евролиги

В польском Сопоте завершилась игра третьего заключительного тура этапа Евролиги по пляжному футболу, в котором сборная Украины разгромила команду Франции со счетом 4:1.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Украинцы владели инициативой на протяжении всего матча, пропустив гол в свои ворота уже в концовке игры, при счете 4:0.

Уже на 1-й минуте игры счет открыл Алексей Ильичев, а на 2-й Олег Мозговой увеличил перевес украинцев. В дальнейшем игра немного успокоилась и следующий голевой момент случился уже в начал второго периода, на 13-й минуте, когда отличился Олег Будзько. В третьем периоде, на 27-й минуте, Дмитрий Войтенко довел счет до 4:0, но на 32-й минуте Дидье Саймон немного сократил отставание в счете.

Как сообщал УНИАН, ранее украинцы проиграли команде Испании со счетом 3:1 и обыграла в серии пенальти сборную Швейцарии - 6:6 (2:1).

Сборная Украины в этом турнире выступала не в сильнейшем составе, так как ряд российских клубов отказались отпустить украинских легионеров в национальную команду.