Сборная Колумбии стала вторым четвертьфиналистом ЧМ

В Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе "Маракана" завершился второй матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Колумбии выиграла у команды Уругвая со счетом 2:0.

Судьба матча решилась в середине первого тайма.

Эта игра получилась далеко не настолько увлекательной, как первый матч плей-офф бразильского ЧМ - Бразилия против Чили. Тем не менее, отсутствие красоты и напряжения игры с лихвой компенсировал один эпизод. Первый гол стал следствием высочайшего индивидуального мастерства колумбийца Родригеса. Он принл мяч на грудь перед штафной площадью, в 30 метрах от ворот, мигом развернулся и нанес потрясающий по красоте и точности удар под перекладину ворот уругвайцев - мяч стукнувшись о перекладину влетел в ворота. Голкипер уругвайцев был бессилен, 1:0.

Во втором тайме, в самом начале, на 50-й минуте Родригес удвоил перевес своей команды, а в оставшееся время игры колумбийцы спокойно контролировали мяч и довели игру до победного конца.

Сборная Колумбии впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Таким образом, первой парой четвертьфинала станет латиноамериканское противостояние Бразилия - Колумбия.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.