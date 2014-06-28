Португалец Пальма выиграл этап Кубка Европы по триатлону в Киеве

В Киеве завершились мужские соревнования этапа Кубка Европы по триатлону, где победу праздновал португалец Педру Пальма.

Об этом сообщает хsport.

Любопытно, что как и в женском турнире, где выиграла Юлия Елистратова, здесь на победу также претендовали украинцы.

По истечении двух этапов классической олимпийской дистанции - заплыва на 1,5 км и езды велосипедом на 43 км за первое место боролись украинцы Сергей Курочкин и Роман Главацкий. Но, в беге на 10 км их опередил соотечественник Егор Мартыненко. Таким образом он, как и Елистратова, мог совершить дубль на украинских стартах в рамках Кубка Европы после триумфа в Днепропетровске в конце мая.

Однако недалеко от финиша португалец Педру Пальма нагнал Мартыненко, и в итоге обошел представителя Украины. Мартыненко финишировал в шести секундах позади победителя, а третье место на пьедестале почета досталось венгру Акошу Ванеку.

Как сообщал УНИАН, этап Кубка Европы по триатлону прошел 28 июня в Киеве на мужской и женской дистанциях.