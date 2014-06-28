Сборная Бразилии стала первым участником четвертьфинала ЧМ

В бразильском Белу-Оризонти завершился первый матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу, в котором сборная Бразилии обыграла команду Чили.

Победу хозяева турнира одержали в серии пенальти - 1:1 (3:2).

Матч начался атаками сборной Бразилии. И в какой-то момент даже показалось, что бразильцы сметут соперника, выиграв с крупным счетом. Но, на гол Луиса на 15-й минуте, точным ударом на 32-й ответил Алексис Санчес.

Затем команды много обоюдостро атаковали, но забить ни в основное, ни в дополнительное время так и не смогли.

В итоге, судьба матча решалась в серии пенальти. Перед пятым решающим ударом счет был равный - 2:2, а затем Неймар реализовал свою попытку, а Хара попал - в штангу.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом игры.

Таким образом, бразильцы стали первыми четвертьфиналистами турнира. На этой стадии соревнований они сыграют с победителем пары Колумбия - Уругвай.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.