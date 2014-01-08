ЧМ-2014, 1/8 финала, Бразилия - Чили - 4:3: онлайн-трансляция

Сегодня в Бразилии стартует плей-офф чемпионата мира по футболу. В первом матче 1/8 финала в Белу-Оризонти играют команды Бразилии и Чили.

Сборная Чили стала автором одной из сенсаций турнира, обыграв в решающем матче за второе место в группе пока еще действующего чемпиона мира - команду Испании. Этот матч состоялся во втором раунде групповых соревнований и завершился уверенной победой чилийцев со счетом 2:0. Голы в ворота испанцев забили Эдуардо Варгас и Чарлес Арангус. Перед этим чилийцы обыграли аутсайдера группы команду Австралии, а в третьем туре уступили в борьбе за первое место сборной Голландии.

В свою очередь, бразильцы, будучи фаворитами группы А, вничью сыграли с мексиканцами, обыграли команды Хорватии и Камеруна, и заняли первое место. Они набрали по 7 очокв вместе с мексиканцами, но опредили главного соперника по лучшей разнице забитых-пропущенных мячей.

В очном противостоянии двух команд Латинской Америки явным фаворитом считаются хозяева чемпионата мира. Ставки на победу бразильцев принимаются с коэффициентом 1,54, к 1, на ничью - 4,7 к 1, а на победу чилийцев - 6,5 к 1.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

МЫ НАЧИНАЕМ ПЛЕЙ-ОФФ!

Мы уже увидели огромное количество интереснейших матчей на групповом этапе. Что же будет в играх на выбывание...

Стали известны стартовые составы команд:

Бразилия: 12. Жулио Сезар, 4. Давид Луис, 6. Марсело, 2. Дани Алвес, 3. Тьяго Силва, 17. Луис Густаво, 11. Оскар Жуниор, 5. Фернандиньо, 7. Халк, 9. Фред, 10. Неймар.

Запасные: 1. Жефферсон, 22. Виктор, 13. Данте, 14. Максвелл, 15. Энрике, 23. Майкон, 8. Паулиньо, 18. Эрнанес, 20. Бернард, 16. Рамирес, 19. Виллиан, 21. Жо.

Чили: 1. Браво, 2. Мена, 4. Исла, 18. Хара, 5. Сильва, 8. Видаль, 17. Медель, 20. Арангис, 21. Диас, 7. Санчес, 11. Варгас.

Запасные: 12. Тоселли, 23. Эррера, 3. Альборноз, 13. Рохас Х., 15. Босежур, 16. Гутьеррес, 19. Фуэнсалида, 6. Кармона, 10. Вальдивиа, 22. Паредес, 9. Пинилья, 14. Орельяна.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Бразильцы нарушили правила уже на 11-й секунде. Может быть, самое быстрое нарушение в истории ЧМ.

2. Еще одно нарушение у бразильцев и опасный штрафной для Чили. Но, защитники пентакампионов отбились.

3. И опять нарушение бразильцев. На сей раз, грубое. Фернандиньо пока избежал желтой карточки от арбитра. Авторитетный англичанин Ховард Уэбб пока не применяет санкции.

4. Ответ чилийцев. Медель грубо сфолил на Неймаре. Тоже без желтой карточки.

5. Первый опасный момент. Халк подавал угловой, а Марсело очень опасно пробил рядом со штангой.

6. Ответный удар чилийцев нанес Диас. Тоже совсем рядом со штангой. Весело начался матч.

7. А у Неймара очень сильная травма. Ковыляет вдоль бровки.

8. Халк замечательный проход по флангу совершил и навесил. Вратарь Браво намертво поймал мяч.

10. Халк подтолкнул соперника в центре поля. Штрафной.

11. 68 раз играли Бразилия и Чили между собой в истории: 48 побед у Бразилии и только 7 у Чили. Статистика очень красноречивая.

12. Марсело красиво обыграл соперника, но в дальнейшем чилийские защитники проявили совю цепкость.

13. ХАЛК УПАЛ В ШТРАФНОЙ. Бразильская скамейка неистовствует! Уэбб непоколебим - пенальти не было и в помине. Повтор показывает что была силовая борьба. Скорее, прав судья.

14. А вот и опасный штрафной для бразильцев в следующей атаке.

15. Неймар подает - браво, вратарь Браво!

16. НЕЙМАРРРРР!!!! Загубил такой момент... Один на один выходил с Браво, но позволил себя догнать защитникам.

17. Халк подавал штрафной - Браво руками отбил мяч на угловой.

18. ГОООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!! ЛУИС!!!!!!!! 1:0!!!

19. Неймар подал угловой, Силва сбросил головой на Луиса, тот бил в пустые ворота. Классика!

20. Бразильцы поют. ПОЮТ! КАК ОНИ ПОЮТ....

21. Ответ чилийецв - Марсело нарушает правила. Опасный штрафной.

22. Бразильцы отбились после подачи штрафного.

23. Неймар нарушил правила в центре поля и после долгих раздумий Уэбб все-таки назначил штрафной. Неймар, разумеется, в полном недоумении.

24. Чилийцы вновь атакуют, но Луис разряжает обстановку длинным пасом на Неймара.

26. Неймар еще раз выходит на вратаря и бьет - мимо.

28. Бразильцы атаковали флангом, но защитники Чили на сей раз на высоте.

29. И в следующей же атаке бразильцев Видаль по-хоккейному приложился к Неймару. Штрафной.

30. Кажется, даже такой авторит как Уэбб может запросто потерять контроль над игрой.

31. Чилийцы пытались организовать атаку, но Диас не сумел отдать точный пас.

32. ГООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! САНЧЕССССС!!!!!!!! 1:1!!!!!!

33. Грубейшая ошибка бразильских защитников, оставивших Алексиса Санчеса одного перед воротами. Тот просто катнул мяч мимо вратаря в угол.

35. Еще один действительно ПОТРЯСАЮЩИЙ матч идет на чемпионате мира в Бразилии. Это просто какой-то фантастический чемпионат мира.

36. НЕЙМАРРРРРРРР! Супермомент после паса Оскара, но ударил мимо.

37. И тут же угловой для бразильцев. Браво ошибся при выходе. но чилийцам повезло. Вынесли они мяч.

38. Еще один угловой для бразильцев - на сей раз Браво безупречен.

39. Еще один шикарный момент для бразильцев - Фред бьет с 10 метров выше ворот.

40. А вот и предупреждение - Сильва получил за грубую игру.

41. А теперь Марсело навешивал в штрафную, но Фернандиньо промахнулся - прыгнул мимо мяча.

43. Дальний удар Алвеса - Браво на высоте.

44. Еще один дальний удар, на сей раз бьет Халк. Мимо ворот.

45. Неймар совершил отличный сольный проход и отдал пас на Фреда. Тот в борьбе с чилийскими защитниками как следует пробить не сумел.

45+1. СУПЕРМОМЕНТ у Чили. В добавленное арбитром время. Санчес чуть замешкался выйдя один на один с вратарем.

45+2. Диас дважды подавал угловой - чилийцы отбились.

ПЕРЕРЫВ

Отличный первый тайм получился! Сначала показалось, что бразильцы сотрут соперника в порошок. И быстрый первый гол, и полное доминирование на поле - все говорило за бразильцев. Но... Чилийцы сумели прийти в себя, а главное, забить гол еще до перерыва. Счет равный. И это вносит некую сумятицу в действия пятикратных чемпионов мира. А чилийцам придает больше уверенности в себе. Стоит ожидать потрясающий второй тайм.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Фред тут же идет в атаку, но чилийские защитники берут и числом, и умением.

47. В ответной атке чилийцы подают штрафной, но вратарь безупречен.

48. Еще одна атака чилийцев, но Диас получив мяч, далеко отпускает его от себя.

49. Фернандиньо бьет по воротам Браво - мимо.

51. В ответ Санчес прошел по флангу, но навесить в штрафную не сумел.

52. Фернандиньо отлично сыграл в обороне, в потенциально очень опасной чилийской атаке.

53. Алвес навешивал в штрафную - там Браво безупречен.

54. ГОЛ? НЕТ! Халк подыграл себе рукой забивая гол. Желтая карточка Халку.

55. Халко показывает что сыграл грудью. По повтору ничего понять невозможно. Не тот ракурс.

56. Замена у Чили - Вместо Варгаса выходит Гутьеррес.

57. Санчес подает угловой - бразильцы отбились.

58. Сколлари нервничает - отчитывает судью за нарушения своей команды, которых якобы не было.

59. Густаво нарушает правила в атаке. Нервничает не только тренер - нервничают все бразильцы.

60. Предупреждение Густаво - сбил Видаля.

61. Слушайте, а у чилийцев преимущество. Они давят БРАЗИЛИЮ! Фантастика какая-то.

62. Исла заигрался. Сбил Силву в атаке.

63. Замена у Бразилии - выходит Жо вместо Фреда.

64. СУПЕРМОМЕНТ! Арантес пробил в касание прямо во вратаря Жулио Сезара. Откровенно везет бразильцам сейчас.

66. Бразильцы в состоянии стресса находятся. Что-то будет...

67. Халк снова лезет на рожно и падет. Никакого пенальти. Исла сыграл чисто, считает авторитетный английский судья Ховард Уэбб.

68. А вот уже и Видаль упал в штрафной бразильцев. Но сам показал, что он ни на что не претендует. Не было пенальти.

69. На Неймара отдавал Луис верховую передачу - боковой арбитр определил вне игры.

70. Как-то затаилась игра сейчас. Затишье перед бурей...

72. Халк здорово отработал в обороне. Поставил корпус.

73. Замена у Бразилии - Рамирес вместо Фернандиньо вышел.

74. ЖО! Мог одним касанием решить судьбу матча после навеса с фланга. Не попал по мячу.

75. Санчес неудачно упал на спину. Может быть травма.

76. Халк пробил по воротам - мимо. Кстати, Санчеса пронесло, продолжает играть.

78. Гутьеррес попробовал навесить с фланга - бразильцы вынесли мяч.

80. Халк прессингует соперника и чуть не начал атаку своей команды. Браво подстраховал партнеров.

81. НЕЙМАРРР! Удар головой прямо в Браво.

82. Еще одна атака бразильцев - Жо не смог как следует обработать мяч.

83. Халк бьет в упор - Браво сегодня практически непробиваем.

84. На Сколлари жалко смотреть. Он просто в бешенстве.

85. Видаль не смог начать атаку свой команды - слишком далеко отпустил от себя мяч.

86. Санчес затормозил атаку чилийцев своими нерасторопными действиями.

87. Замена у Чили - Видаля меняет Пинилья.

88. Еще один момент у Халка - мимо ворот.

90. Сумбурная игра идет в концовке. Со взаимными многочисленными ошибками.

90+1. В очень спорном эпизоде у боковой линии судья отдает мяч бразильцам.

90+2. Санчес очень опасно подал с углового на ближнюю штангу - бразильцы отбились.

90+3. А теперь Пинилья в оффсайд забрался.

ВСЕ! НАС ЖДЕТ ЕЩЕ ПОЛЧАСА ЭТОГО ФАНТАСТИЧЕСКОГО МАТЧА!!! ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ!

Первая 15-минутка началась!

91. Когда-то было правило "внезапной смерти". Играли овертайм до забитого гола. Теперь такого не будет. Два тайма по 15 минут. По полной программе.

92. Халк шел в штрафную и упал. Штрафной опасный для бразильцев...

93. Неймар пробил со штрафного - чилийци отбили мяч на угловой.

94. Жо в падении пытался выбить мяч из рук Браво. Травма у вратаря чилийцев.

94. Уэбб показал таки Жо желтую карточку. Еще одно у нас предупреждение.

95. Нет плашки со временем в углу телеэкрана с самого начала дополнительного времени. Халявщики бразильские телевизионщики.

96. Диас пробил штафной с очень дальней дистанции, с центра поля - мимо.

97. В ответной атаке Неймар выходил на опасную позицию для удара, но чуть заплел ноги сопернику борясь за мяч.

98. Жо на фланге боролся с чилийским защитником, но упустил мяч за боковую.

100. 100 минут прошло с начал матча. Похоже, игроки уже "наелись". Несмотря на то, что это их родной климат.

101. Жо опасно атаковал, но мяч у Браво.

102. Оскар Жуниор бил по воротам - слабо, прямо в руки Браво.

103. Пинильа получает карточку за грубый подкат сзади в ноги бразильца.

104. ОПАСНЕЙШИЙ удар Халка - Браво отбил мяч кулаками.

105. Санчес пытался обострить ситуацию, но его встречают сразу три защитника.

105+1. Предупреждение Дани Алвесу и штрафной для чилийцев.

105+2. Санчес бьет - мимо.

ПЕРЕРЫВ

ЧЕТВЕРТЫЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

106. Замена у Бразилии - Виллиан вместо Оскара вышел.

107. Опаснейший угловой у бразильцев. Неймар подал, а Жо пробил чуть выше перекладины.

108. Тепеь замена у чилийцев - Рохас выходит вместо Меделя.

109. Виллиан поборолся за мяч на бровке, но упустил его.

111. Пинилья пробил с дальней дистанции, из-за штрафной - выше ворот.

112. В свою очередь, Алвис бьет с дальней дистанции - тоже выше ворот.

113. Диас бьет - еще выше ворот. В моем детстве была речевка белельщиков: "Хто вище б`є - той краще грає". Но тут же чемпионат мира, все серьезно.

114. Как-то потухла игра. Все ждут пенальти?...

115. Всей командой обороняются чилийцы

116. ... и отбиваются. Хотя было потенциально опасно.

117. Гутьеррес онарушил правила на сопернике в центре поля.

119. Теперь Халк пробил по воротам с дальней дистанции - тоже мимо.

120. ПИНИЛЬЯ!!!!! Он попадает в перекладину. Ааааааааа......

120+1. Ответ Халка - защитники заблокировали удар. Угловой.

120+2. Рамирес бил после розыгрыша углового. Совсем рядом со штангой.

ВСЕ!

НАС ЖДЕТ СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ!!!!

Кажется вся Бразилия сейчас сойдет с ума. Какой-то коллективный психоз.

А все-таки фантастический матч мы увидели. И жалко будет любого проигравшего. Без Бразилии, ЧМ в Бразилии - совсем не тот компот. А Чили просто по-человечески жалко будет если... Очень хорошая команда. И именно сейчас, в данном конкретном матче очень хорошо сыграла. Ухххх! Ладно, дождемся серии пенальти.

ПЕНАЛЬТИ!

Первыми бьют бразильцы.

ДАВИД ЛУИС - гол, 1:0. Обманул Браво, в другой угол ударил.

ПИНИЛЬЯ - СЕЗАР ОТБИЛ!!!!! 1:0!

ВИЛЛИАН - МИМО! 1:0!

САНЧЕС - СЕЗАР ОТБИЛ ВТОРОЙ РАЗ ПОДРЯД!!!! 1:0!

МАРСЕЛО - 2:0, через руку Браво.

АРАНГИС - 2:1, точно в угол.

ХАЛК - БРАВО ОТБИЛ! 2:1

ДИАС - СНОВА НИЧЬЯ, 2:2!

НЕЙМАР - гол, 3:2!

ХАРА - ШТАНГА!!!!!

БРАЗИЛИЯ - В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ!!!!!!!

Это был ФАНТАСТИЧЕСКИЙ матч!

Спасибо за внимание!

Нас ждет еще очень много СУПЕРФУТБОЛА в Бразилии!