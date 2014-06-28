Украинка Елистратова выиграла этап Кубка Европы по триатлону в Киеве

Наша спортсменка оставила позади ряд фавориток европейского сезона, сообщает xsport.

Cоревнования проходили на классической олимпийской дистанции. Елистратова преодолела 1,5 км плаванием, 43 км на велосипеде и 10 км бегом за 2 часа 5 минут 29 секунд. Второй со значительным, 50-секундным, отставанием финишировала немка Лиза Зайбюргер, и лишь третье место заняла полька Агнешка Йерзик, которая в общем зачете Кубка Европы сейчас идет на втором месте.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Елистратова выиграла и другой этап Кубка Европы, проходивший в Украине. Тогда в Днепропетровске лучшие представители континентального триатлона соревновались на дистанции 750 плаванием, проехав 20 км на велосипеде, а также пробежав 5 км.