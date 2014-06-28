Бразилец сходит на финальный матч ЧМ спустя 64 года

85-летний Джедир Бальмонте обменял билет с финала чемпионата мира 1950 года на три билета на решающий матч нынешнего турнира.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

В свое время 21-летний болельщик пропустил решающую игру чемпионата из-за болезни матери. "Я тогда правильно поступил. Ведь мама умерла спустя всего несколько дней", - вспоминает Бальмонте.

Бразилец 64 года хранил неиспользованный билет, который теперь займет почетное место в музее ФИФА в Цюрихе.

"Несколько месяцев назад мы получили письмо от бразильца, который писал, что у него есть билет с финального матча чемпионата мира 1950 года. Он знал, что мы собираемся открыть музей футбола и передал нам этот билет", - сказал генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке.

ФИФА исполнит мечту Джедира Бальмонте, который вместе со своей семьей сможет увидеть решающий матч домашнего чемпионата мира. Пожилой фанат пентакампионов рассчитывает, что его соотечественники 13 июля выйдут на легендарную арену "Маракана", чтобы стать шестикратными чемпионами мира.