Сборная Украины по пляжному футболу выиграла у Швейцарии в Евролиге

В польском Сопоте завершился матч второго тура этапа Евролиги, в котором сборная Украины выиграла у команды Швейцарии в серии пенальти - 6:6 (2:1).

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Матч проходил с переменным успехом, где обе команды поочередно выходили вперед. Украинцы проигрывали 1:3, затем вышли вперед - 5:4 и 6:5, но сновное время игры завершилось вничью - 6:6. Дополнительное время не принесло голов, а в серии пенальти украинцы были сильнее - 2:1.

Голы в составе команды забивали Виктор Пантелейчук, Дмитрий Войтенко, Алексей Ильичев, Олег Будзько, Дмитрий Медведь и Антон Бутко.

Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины проиграла в первом туре команде Испании со счетом 1:3.

Сборная Украины в этом турнире выступает не в сильнейшем составе, так как ряд российских клубов отказались отпустить украинских легионеров в национальную команду.