Составлены две сборные неудачников ЧМ

Журналисты британского отделения телеканала "Евроспорт" и авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport составили символические сборные из футболистов команд, которые покинули чемпионат мира-2014 в Бразилии уже после группового турнира.

Об этом сообщает "Чемпионат".

Символическая сборная команды наудачников глазами итальянских журналистов выглядит так: Игорь Акинфеев (Россия), Жоау Перейра (Португалия), Пепе (Португалия), Херард Пике (Испания), Хорди Альба (Испания), Салли Мунтари (Гана), Стивен Джеррард (Англия), Кевин-Принс Боатенг (Гана), Антонио Кассано (Италия), Диего Коста (Испания), Марио Балотелли (Италия).

Главным тренером составленной команды итальянские журналисты назначили наставника сборной Англии Роя Ходжсона.

Версия англичан немного другая: Игорь Акинфеев (Россия), Серхио Рамос (Испания), Джон Бойе (Гана), Пепе (Португалия) Лейтон Бэйнс (Англия), Уилсон Паласиос (Гондурас), Стивен Джеррард (Англия), Андрес Иньеста (Испания), Александр Сонг (Камерун), Криштиану Роналду (Португалия) и Диего Коста (Испания).

Групповой турнир ЧМ закончился 26 июня. С 28 июня по 1 июля пройдут матчи первого раунда плей-офф, 1/8 финала.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.