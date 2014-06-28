Гандбольный "Мотор" узнал соперников в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт Европейской гандбольной федерации (EHF).

Украинский чемпион сыграет в полуфинале квалификационного турнира с итальянским "Жуниор Фасано". В случае победы в этом матче "Мотор" на следующий день проведет финальный матч квалификации с победителем пары "Порту" (Португалия) - "Хард" (Австрия). Турнир состоится 6-7 сентября.

В случае победы в квалификации украинцы войдут в группу D основного раунда Лиги чемпионов, где соперниками будут польский "Виве Тарги", французский "Данкерж", швейцарский "Шаффхаузен", венгенский "Пик Шегед" и датский "Ольборг".

Игры основного раунда соревнований пройдут с 24 сентября 2014 года по 22 февраля 2015 года.