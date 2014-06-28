Футбольным клубам восточной Украины предложили на выбор 11 резервных арен

13:47, 28 июня 2014
Спорт
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В связи с тем, что проводить футбольные встречи на территории Луганской и Донецкой областей запрещено, Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) Украины подготовила реестр стадионов, которые способны принять команды, временно не имеющие права играть на своих полях.

ПФЛ выбрала для восточных команд 11 стадионов / pfl.ua/‎

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Сталь" (Алчевск, Луганская область).

Клубам предложены 11 стадионов, представляющие 5 областей Украины: «Энергия» Бердянск, «Титан» и «Торпедо» Запорожье, «Спартак» Мелитополь (все – Запорожская область), КП «ММО» Днепропетровск и «Металлург» Новомосковск (Днепропетровская область), «Затис» Горностаевка и «Олимпийский» Каховка (Херсонская область), «Олимп» Южноукраинск и центральный городской стадион Первомайска (Николаевская область), а также «Гелиос-Арена» Харьков.

Решение о выделении арен было принято на конференции ПФЛ, проходившей накануне в Полтаве.

Одним из ключевых вопросов, рассматривавшихся на конференции ПФЛ, были выборы президента организации. По итогам тайного голосования новым президентом лиги стал Сергей Макаров, ранее работавший исполнительным директором ПФЛ.

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