Долгополов и Стаховский проиграли матчи третьего круга Уимблдона

Украинцы Александр Долгополов и Сергей Стаховский проиграли матчи третьего круга Уимблдонского теннисного турнира.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Долгополов, занимающий 19-е место в мировом рейтинге на данный момент, встречался с 13-м в мире болгарином Григором Димитровым, который стал его первым серьезным соперником в предместье Лондона. И игра затянулась на пять сетов. Соперники попеременно выигрывали сеты, при этом киевлянину удавались нечетные сеты, в то время как его оппоненту - четные. Впрочем, в пятой решающей партии эта традиция оборвалась. Лучший украинский теннисист на данный момент неожиданно дрогнул и проиграл партию за 19 минут, хотя до этого вел ровную и упорную борьбу - 7:6, 4:6, 6:2, 4:6, 1:6.

Практически параллельно на другом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета встречались Сергей Стаховский, находящийся в конце первой сотни рейтинга (90), и француз Жереми Шарди - 42-я ракетка мира. В этом матче борьба получилась только во второй партии, которую украинец выиграл на тай-брейке - 7:6. Первый, третий и четвертый сет, легко выиграл Шарди - 6:3, 6:3, 6:0.

Оба украинских теннисиста не сумели превзойти свои предыдущие достижения на Уимблдоне. Ранее они также доходили только до третьего круга соревнований.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня отложенный матч второго круга проиграла украинка Леся Цуренко. Еще ранее, в первом круге борьбу на турнире завершила Элина Свитолина. Таким образом, представителей Украины на соревнованиях не осталось.

Старейший и самый престижный теннисный турнир в мире Уимблдон-2014 проходит с 23 июня по 6 июля.