Сборная Украины по пляжному футболу проиграла первый матч Евролиги

Сборная Украины по пляжному футболу проиграла команде Испании со счетом 1:2 в стартовом матче этапа Евролиги в польском Сопоте.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Испанцы открыли счет уже в первом периоде, когда на 8-й минуте гол забил Даниэль Гомес.В концовке второй 12-минутки, на 22-й минуте Дмитрий Медведь сравнял счет, но в начале третьего периода, на 25-й, Лоренц Леон забил победный для Испании гол - 2:1.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины в этом турнире выступает не в сильнейшем составе, так как ряд российских клубов отказались отпустить украинских легионеров в национальную команду.