ЧМ-2014, 3-й тур: Старый свет теряет лидерство

Кризис европейского футбола отмечался и после первого, и после второго туров. В третьем падение продолжилось. Лишь Греция оказалась приятным исключением – единственной из команд, испытывающих трудности по ходу группового этапа и сумевших их преодолеть, в буквальном смысле, на последней секунде. В остальном же, результата добивались только те немногие, кто уверенно чувствовал себя с первого раунда и не испытал дискомфорта, связанного с бразильским климатом.

Совсем иной оказалась ситуация у команд Южной Америки. Лишним на этом празднике жизни оказался только Эквадор, который, изначально, по всем раскладам, не мог не оказаться лишним. Кто удивил, так это команды КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка), также получившие большое представительство в плей-офф. А вот африканские (2 места в плей-офф) и азиатские (0) команды - ничем не удивили. Они, что на полях Европы, что Африки, что Южной Америки крайне редко добиваются результата, а, если и добиваются, то, как правило, становятся «калифами на час». В этот раз две африканские команды также могут совершить какую-нибудь сенсацию, но надеяться, что хоть кто-то из них на долгие годы войдет в элиту мирового футбола, нет абсолютно никаких оснований.

УЕФА – 6 из 13-ти

В последнем туре старушка Европа понесла еще ряд потерь, среди которых две - весьма ощутимые. И, если судьба сборной Португалии была предрешена еще после второго тура, то поражение Италии от Уругвая стало символичным и болезненным для европейских амбиций.

В этом матче сборной Италии противостоял соперник, который дважды становился чемпионом, но давным-давно. В самом первом турнире 1930-го года и, спустя 20 лет, в 1950-м в Бразилии. С тех пор команда не блистала на мировой арене, даже не входя в число призеров последующих турниров. Итальянцы же славны своими успешными выступлениями уже в наше время. А чемпионами они и вовсе становились совсем недавно – в 2006-м, на предпоследнем мировом первенстве в Германии.

Правда, в 2010-м команда даже не преодолела групповой этап. И это стало хорошим раздражителем для местных «тиффози» (болельщиков). Если на Евро-2012 команда, под руководством нового наставника Чезаре Пранделли, дошла до финала, где уступила испанцам, то в Бразилии их финалом стал решающий матч группы. Итальянцы спокойно и методично вели игру к ничьей, а, когда уругвайцы, после розыгрыша углового, все-таки открыли счет, не нашли в себе сил изменить игру и поразить ворота соперника в ответ. Таким образом, проведя яркий матч с англичанами, «Скуадра адзурра», в дальнейшем, дважды оступилась и бесславно покинула Бразилию.

Первые результаты этого провала уже есть – в отставку ушел главный тренер команды Пранделли и президент Федерации футбола Италии Джанкарло Абете. Что касается команды, то ее судьба целиком и полностью в руках нового тренера. Будут ли изменения и насколько они будут значительны, публика узнает уже осенью, когда пройдут первые матчи отборочного цикла Евро-2016.

Своим крохотным шансом не воспользовались и португальцы. К чести их соперников – сборных Германии и США, те не стали «валять дурака», сыграв честный матч, в котором был выявлен победитель. А ведь перед игрой были большие опасения, что друзья-соратники по сборной Германии Юрген Клинсманн, ныне тренирующий команду США, и Йоахим Лев «сгоняют ничейку», вполне устраивающую обе команды.

Ничего подобного на поле не было и близко. Немцы имели преимущество, а игра завершилась их логичной победой с минимальным счетом – 1:0. В этой ситуации, португальцам оставалось «всего - ничего», победить команду Ганы с разницей в 4 и больше мячей. Впрочем, явно не блиставшие в Бразилии «европейские бразильцы» не сподобились даже на одну яркую игру. На сей раз, была вымученная победа со счетом 2:1, с последующим возвращением домой.

Не менее неожиданным стал досрочный вылет из турнира сборной России, которая так и не смогла раскрыть весь свой потенциал. В игре с командой Алжира россиян устраивала только победа, и команда уверенно начала матч, быстро поведя в счете. Но, как показали дальнейшие события, удачное начало было отнюдь не залогом успеха. В дальнейшем команда все больше уступала инициативу сопернику, ограничиваясь редкими «уколами» в виде опасных контратак, и, в конце концов, пропустила решающий гол в середине второго тайма. Результат 1:1 полностью устроил Алжир и поставил крест на амбициях россиян в этом чемпионате.

Кстати, среди специалистов бытует мнение, что надежды на успешное выступление команды, даже в столь относительно слабой группе, были изначально завышенными. Ведь в российской сборной нет по-настоящему классных легионеров из европейских топ-чемпионатов. Нет даже легионеров из заурядных европейских команд. А на то, что сборная России варится в собственном соку национальной Премьер-лиги, сетовал на пресс-конференции перед решающим матчем и тренер команды, известнейший итальянский специалист Фабио Капелло. Между тем, в алжирской команде - более половины игроков основного состава выступают в клубах итальянской, испанской, французской, португальской лиг…

Кто действительно удивил, в хорошем смысле, так это сборная Греции. Еще до начала чемпионата в эту команду не верил практически никто, а букмекеры уверенно прогнозировали ей четвертое место в группе. Тем не менее, начав с разгромного проигрыша от колумбийцев (0:3), команда выдержала нелегкое испытание сборной Японии (0:0), а в конце сенсационно одолела весьма грозный Кот-Д`Ивуар. Причем, как они это сделали! Открыв счет в первом тайме, греки отчаянно пытались «засушить» игру, но в середине второго все-таки пропустили ответный гол. И тут, продолжая свою «фирменную», более чем академичную игру, команда воспользовалась шансом на последней минуте. Конечно, не без помощи соперника и судьи. Но, пенальти есть пенальти. И гол Георгиоса Самараса на третьей, добавленной к основному времени игры, минуте, подарил команде первый в ее истории выступлений на чемпионатах мира плей-офф. Кстати, там они играют с еще одной командой-сенсацией турнира – сборной Коста-Рики. А значит, нас ждет мега-сенсация, в виде выхода кого-то из изначальных аутсайдеров турнира в четвертьфинал.

В итоге, результат для Европы совсем неутешительный. Лишь в одной группе в плей-офф вышли сразу две команды, причем совсем не те, от кого это ожидалось изначально. Ни Англия с Италией, ни Португалия, которая не смогла составить компанию Германии в плей-офф, ни Испания, отпустившая в одиночестве в плей-офф Голландию.

Вышли весьма блеклая в последние годы Франция, и вечный середняк европейского футбола – Швейцария. Правда, у них и соперники были, лучше не придумаешь. Команды Эквадора и Гондураса, до старта турнира, вряд ли кто причислял к фаворитам в борьбе за место в плей-офф. Вместе с четверкой потенциальных фаворитов (Англия, Италия, Испания и Португалия) и, как оказалось, посредственной командой России, не вышли в финал две экс-югославские команды - Хорватия и Босния и Герцеговина.

Хорваты, в заключительном туре группового этапа, оспаривали путевку в плей-офф с командой Мексики, и элементарно не справились с мощью соперника, сумевшего продавить балканскую оборону. Ответить на это «клетчатые» смогли только грубостью, но ведь футбол это не борьба, и даже не бокс. А боснийская команда-сенсация отборочного турнира ЧМ, на самом Мундиале так и не смогла себя проявить, заняв третье место в группе, с грозными Аргентиной и Нигерией, а также аутсайдером из Ирана.

КОНМЕБОЛ – 5 из 6-ти

На полях Бразилии бал будут править команды из Южной Америки – такой вердикт большинства специалистов многократно звучал накануне турнира. И они оказались правы. Изматывающий сезон для европейских клубов, которым с каждым годом все больше уплотняют календарь, в угоду коммерческих интересов спонсоров, плюс абсолютно иной климат, сделали свое дело. Несмотря на самые современные научные разработки, которые, безусловно, имеются в распоряжении итальянцев, испанцев, англичан и т.д., их сборные так и не сумели привыкнуть к дикой жаре и огромной влажности – основным особенностям Южной Америки. Основные команды-фавориты выглядели бледно, натужно и совершенно непохожими на себя.

Совсем другое дело – южноамериканцы. За исключением Эквадора, шестой по счету и самой слабой на этом турнире команды континента, уступившей в группе Франции и Швейцарии, остальные прошли в плей-офф абсолютно заслуженно. Да, можно сколько угодно говорить о том, что бразильцам помогли судьи. Но ведь помощь, если и была, то чисто символическая. Да и сами хорваты потом признали, что в матче-открытии ЧМ им просто не повезло. И потом, в остальных матчах, помощи бразильцы от судей так и не дождались. В плей-офф, тем не менее, вышли с первого места и, при этом, закончили групповой турнир разгромом Камеруна со счетом 4:1.

Чемпионы никогда не начинают турнир мощно. Держать себя на пике формы, на протяжении целого месяца, невозможно. А, значит, от бразильцев стоит ждать постепенного усиления игры и пика формы к середине июля. Разумеется, если уже завтра команда не оступится в первом раунде 1/8 финала с «земляками» из Чили.

К южноамериканскому дерби чилийцы пришли после уверенной победы над Испанией со счетом 2:0. Кстати, этого дерби можно было бы и избежать, если бы последователи Хуана Саморано еще и одолели голландцев. Но, оранжевым они уступили с аналогичным счетом 0:2, и теперь готовятся к самому неприятному из всех возможных соперников на турнире – хозяевам и теневым фаворитам. А ведь хозяевам, зачастую, в критической ситуации помогают судьи. И здесь чилийцам нужно быть не только на две головы выше соперника, но и быть готовыми ко всякого рода «сюрпризам». Хотя, фаворитами в этом противостоянии все-таки выглядят бразильцы.

Очень мощно провела первый отрезок чемпионата сборная Колумбии, набравшая максимум - 9 очков. Три победы в трех матчах были одержаны над посредственными соперниками из Греции, Кот-Д`Ивуара и Японии. А вот в 1/8 финала соперник у колумбийцев будет куда более грозный и маститый. Здесь нам предстоит увидеть еще одно южноамериканское дерби – Колумбия против Уругвая. Команда, как уже отмечалось, добивавшаяся в последний раз успеха в 1950-м году, безусловно, спустя 64-е года хочет «восстать из пепла». Судя по настрою и качеству игры, продемонстрированному в матче с итальянцами, Уругвай готов в этот раз на многое. И плей-офф станет для этой команды своеобразным «Часом Х».

Наконец, аргентинцам, в какой-то мере, также повезло с соперниками – боснийцами, иранцами и нигерийцами. Команда вполне логично набрала 9 очков, а судьба продолжает ее баловать. В 1/8 финала «небесно-голубые» сыграют с довольно скромными швейцарцами. И для этой команды «Час Х», вероятно, наступит гораздо позже. Начиная с четвертьфинала.

КОНКАКАФ – 3 из 4-х

Не менее комфортно себя чувствуют на полях Южной Америки и представители других частей Нового Света – севера и центра. Объединенные в одну территориальную единицу в футбольном мире, они делегировали в Бразилию четыре команды. Три из них, за исключением Гондураса, сумели попасть в плей-офф.

Одержавшие победу в группе над хорватами и камерунцами, футболисты сборной Мексики пока остаются единственными, кто отобрал на этом турнире очки у команды Бразилии. Судя по тому, как стремительно, по ходу турнира, пентакампионы набирают форму, мексиканцы могут единственными и остаться. А вот в игре первого круга плей-офф с Нидерландами им, мягко говоря, светит мало. Европейцы, априори, являются более мастеровитой командой. А их тренер - Луи Ван Гаал, уже много лет славящийся своей сверхжесткой манерой работы, вряд ли даст команде расслабиться и не выжать из себя максимум в игре плей-офф. Тем более, в той, где команда является фаворитом и обязана проходить дальше.

Самое благоприятное впечатление пока оставляет о себе и сборная США. Команда уверенно обыграла Гану и была в 30-ти секундах от победы над сборной Португалии. Тем не менее, именно этот матч стал ключевым в борьбе за второе место в группе. Даже ничья позволила американцам особо не беспокоиться за исход группового турнира, в целом. Поражение с минимальным счетом никак не сказалось на итоговом втором месте американцев.

А вот в плей-офф подопечным Клинсманна предстоит прелюбопытнейшая дуэль с командой Бельгии. Некогда весьма скромную европейскую командк на этом турнире называют чуть ли не главным «теневым фаворитом». Мы уже неоднократно отмечали, что сейчас у бельгийцев появилось суперталантливое поколение игроков. Теперь они сказали сами за себя. Пусть и не в самой сложной группе с Россией, Южной Кореей и Алжиром, они набрали 9 очков из 9 возможных. Теперь им предстоит матч с другим «теневым фаворитом» - симпатичной американской командой. И эта дуэль видится, едва ли, не самой интересной в первом раунде плей-офф.

Ну и, разумеется, главная сенсация группового этапа ЧМ – сборная Коста-Рики. Будучи явными аутсайдерами в «группе смерти» - с Италией, Англией и Уругваем – они так ни разу и не проиграли. Одержав победы над уругвайцами и итальянцами, даже в ничего не решающем, последнем матче группы, команда не позволила себя обыграть англичанам. Кстати, Джеррарду и Ко для, хотя бы, частичной реабилитации, победа в последнем матче, ой, как пригодилась бы. Как уже отмечалось, в первом раунде плей-офф костариканцам предстоит сыграть со сборной Греции. И в матче с самой блеклой и осторожной команд из тех, что попали в плей-офф, шансы у костариканцев более чем хороши.

Африка и остальные…

Кто предсказуемо разочаровал на этом турнире, так это африканские команды. В разные годы, многие из них творили локальные сенсации мирового первенства. Но, в последнее время, Камерун выступает без Роже Миллы и не может претендовать на что-то существенное. Кот-Д`Ивуар, даже с Дрогба, Жервиньо и Калу в составе, остался за бортом плей-офф, проиграв Греции. Та же участь постигла и скромную Гану.

Остались Нигерия и Алжир. Обоим командам повезло со жребием. В группе им достались по два посредственных соперника, а фаворитам они уступили, удовлетворившись вторым местом. Алжир проиграл Бельгии, а Нигерия – Аргентине. Тем не менее, в плей-офф эти команды вряд ли достигнут чего-то существенного, даже в первом круге. Ведь в соперниках у них европейские гранды – Франция (у Нигерии) и Германия (у Алжира).

Прогнозируемо слабо выступили и азиатские команды. Иран, Япония, Южная Корея и, выступающая в азиатских региональных соревнованиях, команда Австралии, заняли каждая последнее место в своей группе. При этом ни одной более-менее запоминающейся игрой ни одна из команд не отметилась.

Азия остается аутсайдером мирового футбола, что и требовалось доказать. Кстати, после того, как австралийцы перешли в азиатскую конфедерацию, в Океании существенно улучшилась ситуация с таким компонентом как соревновательность - равные возможности команд. Ведь австралийцы были заведомыми фаворитами всех региональных турниров. Теперь здесь есть 11 приблизительно равных команд. Но, из-за крайне низкого совокупного рейтинга ФИФА, этот регион не имеет хотя бы одного твердого места в Кубке мира. Победитель отборочного турнира, в этом регионе, должен проводить дополнительные матчи плей-офф с представителями других конфедераций. А это для представителей Океании пока что задача непосильная. Посему, в Бразилию не попала ни одна из этих сборных.

… В субботу стартует плей-офф - матчи 1/8 финала. Возможно, на этом этапе и нет громких вывесок, вроде Германия – Бразилия или Франция – Аргентина. Но, во-первых, это плей-офф, первые матчи на выживание. Во-вторых, уже здесь мы увидим два южноамериканских дерби. «Выживут» ли все еще главные фавориты первенства – Аргентина и Бразилия. В-третьих, мы узнаем имя главной команды-сенсации турнира – Греция или Коста-Рика. Ну, если в других матчах не произойдет чего-то экстраординарного.

В общем, все только начинается. Нас ждет еще очень много суперфутбола в Бразилии…

Кирилл Стадниченко