Леся Цуренко проиграла на Уимблдоне третьей ракетке мира

В матче второго раунда киевлянка в упорнейшем матче уступила третьей ракетке турнира, финалистке недавно завершившегося другого турнира серии "Большого шлема" - Открытого чемпионата Франции - Симоне Халеп из Румынии со счетом 3:6, 6:4, 4:6, сообщает Теннисный портал Украины.

Украинка уступала во втором сете со счетом 0:3, но сумела выиграть подряд 5 геймов. Была близка Цуренко и к том, чтобы сравнять счет в решающей партии, отыграв три матчбола, но проиграла десятый гейм, а вместе с ним и матч.

Как сообщал УНИАН, ранее из борьбы на турнире в первом круге выбыла другая украинка Элина Свитолина. Вместе с тем, в мужском одиночном разряде борьбу продолжают Александр Долгополов и Сергей Стаховский. Сегодня вечером они проведут свои матчи третьего круга.

Старейший и самый престижный теннисный турнир в мире Уимблдон-2014 проходит с 23 июня по 6 июля.