Юрий Семин считает, что ”Динамо” заслужило право отведать черной икры

Наставник киевского "Динамо" Юрий Семин вошел в конференц-зал стадиона "Блюмфилд"под аплодисменты журналистов. Матч с "Шахтером" на Кубок Первого канала он охарактеризовал как сложный и важный для игроков и тренеров: "Каждый футболист на любом участке поля вел максимальную борьбу. В каких-то периодах матча имели преимущество мы, в каких-то - соперник. Два удаления, серия пенальти… Благодарен игрокам за характер, за умение преодолевать сложности, которые возникают. Они выбрались из них, что говорит о хорошей мотивации и волевых качествах. Это самое главное".

Тренер "Динамо" все же считает, что по технико-тактическим действиям и индивидуальной игре изъянов было много: "Будем разбираться. Много времени "Шахтер" владел инициативой. Но мы компактно оборонялись и на каждую атаку соперника старались проводить свою контратаку. Что-то получалось, а что-то нет".

Юрий Семин с радостью сообщил журналистам: "Сейчас мы имеем право отведать черной икры. Получили достаточно большой приз. Приятно, что благодаря заработанным нами средствам в клубной детской школе смогут построить дополнительные поля. Игроки сделали большой подарок нашей школе."

Как известно, вчера киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в матче на Кубок Первого канала. Призовой фонд турнира - 1 миллион долларов.

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