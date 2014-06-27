Сборная Алжира завоевала вторую путевку в плей-офф ЧМ от группы Н

В Бразилии завершился групповой этап чемпионата мира по футболу, в рамках которого в группе Н в плей-офф вышли команды Бельгии и Алжира.

Вторая путевка в 1/8 финала в этой группе разыгрывалась в матче Алжир - Россия.

Игра в Куритибе проходила в упорной и приблизительно равной борьбе. Россияне лучше выглядели в начале игры, когда на 6-й минуте Александр Кокорин открыл счет эффектным ударом головой. В дальнейшем алжирцы постепенно прехватили инициативу, хотя россияне имели возможности удвоить преимущество в контратаках. Ответный гол Ислама Слимани на 60-й минуте был забит головой после розыгрыша углового. В концовке россияне предприняли штурм ворот соперника, но матч так и завершился вничью, 1:1.

В параллельной игре Южная Корея - Бельгия лидеры группы бельгийцы обыграли соперника со счетом 1:0.

Таким образом, в итоговой турнирной таблице у Бельгии оказалось 9 очков, Алжира - 4, России - 2 и Кореи - 1.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.