Какими были первые слова украинских футболистов на родной земле

Сегодня ночью украинская футбольная сборная вернулась из Германии. В киевском аэропорту "Борисполь" футболистов встречали несколько сотен болельщиков. Для них прибытие участников четвертьфинала Мундиаля стало большим праздником. А вот футболисты сознались, что устали и таки имели шанс побороть Италию.

Как победителей встречали болельщики украинскую сборную - с цветами, шампанским и украинским гимном. Боль от поражения в игре с итальянцами минула. Осталась радость: Украина - одна из восьми самых сильных футбольных стран мира.

Болельщики:

- Они мужчины, настоящие мужчины. И боролись до последнего в матче с Италией, даже при счете "ноль-три" они хотели забить.

- Нормально. Восьмая команда на Чемпионате мира - это нормальный результат.

- Мы первый раз на Чемпионате. По-моему, это неплохой успех.

- Спасибо им за то, что мы не были лишними на таком празднике жизни, как "Мундиаль".

- Я думаю, что они молодцы. Они вышли в одну четвертую финала. Жалко, что не прошли дальше, но все равно, они молодцы.

Сами герои вечера выглядели уставшими и не слишком счастливыми. Поблагодарили болельщиков за поддержку, а свою игру на чемпионате оценили как несомненный "плюс" Украине.

Андрей Гусин, полузащитник Национальной сборной:

- Нас здесь хорошо встречают. Нам очень приятно, что так много людей, такая поддержка. Мы всегда чувствовали и знали, что нас хорошо поддерживают. Мы старались максимально отдавать силы на футбольном поле. Я думаю, что в целом мы с задачей справились, хорошо сыграли.

Артем Милевский, форвард второго состава сборной:

- При счете 0-1 мы могли сравнять счет. Вы видели, когда Олег Гусев, Калиниченко не забил. Поэтому я считаю, равная игра была.

Владислав Ващук, защитник Национальной сборной:

- Честно сказать, мнет кажется, что могли пройти и Италию. Забей мы - не забили бы они, а не забили мы -забили они. И самое главное, что независимо от коалиции, которую там создают наши политики, мы соединили всех людей.

В "Борисполе" сборную также встречал Юрий Павленко. В канун матча министр наградил спортсменов званиями заслуженных мастеров спорта и заслуженных тренеров Украины. Министр признал - кредит доверия игроки вернули. Хотя во время просмотра матчей эмоции были разные.

Юрий Павленко, министр по вопросам молодежи, семьи и спорта:

- После матча с Швейцарией была необычайная радость. После матча с Италией была радость того, что мы играли в одной четвертой финала. Но печаль не оставляла меня до самого утра. То есть я не мог заснуть до утра. И только утром, когда оно все переболело, и результат в первую очередь, я понял - мы должны гордиться нашими ребятами.

Сотни болельщиков, которые приехали в аэропорт, гордились и праздновали от души. Такого праздника "Борисполь" еще не видел. Работники аэропорта шутили: если Украина будет побеждать и в дальнейшем, придется построить новый терминал.

5 канал