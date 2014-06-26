Сборные Германии и США вышли в плей-офф ЧМ от группы G

В Бразилии завершился групповой этап чемпионата мира по футболу в квартете G, по итогам которого в плей-офф соревнований - 1/8 финала - вышли сборные Германии и США.

Судьба путевок в плей-офф решалась в матчах США - Германия и Португалия - Гана.

В матче американской и немецкой команд, несмотря на дружеские отношения тренеров Лева и Клинсманна, устраивающей обеих команд ничьи не случилось. Немцы имели преимущество и реализовали один из множества своих шансов в начале второго тайма. Гол на 55-й минуте забил Томас Мюллер.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом игры.

В параллельном матче сборной Португалии необходима была победа с крупным счетом над командой Ганы, чтобы рассчитывать на второе место в группе. Но, африканский коллектив, как и в предыдущих матчах, вновь оказал сопернику упорное сопротивление. Более того, по ходу игры ганцы сравнивали счет. В итоге, португальцы одержали победу с минимальным счетом 2:1.

Таким образом, в итоговой таблице у сборной Германии 7 очков, США и Португалии - по 4, Ганы - 1.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.