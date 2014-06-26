США - Германия - 0:1: онлайн трансляция

Сегодня в Бразилии завершается групповой турнир чемпионата мира по футболу, где центральным матчем дня станет противостояние сборных США и Германии.

В этом матче встречаются лидеры группы G и основные фавориты в борьбе за путевку в 1/8 финала.

Обе команды показывают на этом турнире яркую и красочную игру. Тем не менее, ни одна из них не смогла добиться стопроцентного результата в первых двух турах. И у немцев, и у американцев - по 4 очка. Сборная Германии начала турнир с разгрома над одной из топ-команд мирового футбола Португалией - 4:0. Во втором туре "бундестим" имел явные проблемы в игре с командой Ганы и, проигрывая по ходу матча, сумел свести его вничью - 2:2.

В свою очередь, американцы начали турнир с победы над африканцами (2:1), после чего провели потрясающий по накалу и драматургии матч с командой Португалии. Американцы проигрывали 0:1, затем забили два гола и были гораздо ближе к победе. Но, заслуженный триумф не состоялся из-за гола соперника уже в добавленное арбитром время - 2:2.

В сегодняшнем матча обе команды устроит ничья. В таком случае, первое место займут немцы, у которых лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Учитывая дружеские отношения главных тренеров двух команд и известных в прошлом немецких футболистов Юргена Клинсманна (США) и Йоахима Лева (Германия) нельзя исключать вариант, что ничья будет носить договорной характер.

Этого больше всего опасаются соперники по группе - Португалия и Иран. Победитель их очного противостояния сможет конкурировать с проигравшим в матче Германия - США по дополнительным показателям, так как у обеих команд в таком случае будет по 4 очка.

Аналитики букмекерских контор считают явным фаворитом матча США - Германия европейскую команду. Ставки на победу немцев принимаются с коэффициентом 1,72 к 1, на ничью - 3,15 к 1, на победу американцев - 8,6 к 1.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

МЫ НАЧИНАЕМ!

Еще один суперфутбол из БРАЗИЛИИ!!!!!

США - Германия: текстовая онлайн-трансляция

ТВ: ТРК Украина

Стали известны стартовые составы команд:

США: 1. Ховард, 3. Гонсалес, 5. Беслер, 23. Джонсон Ф., 15. Бекерман, 13. Джонс Дж., 14. Дэвис, 19. Зуси, 7. Бисли, 4. Брэдли, 8. Демпси.

Запасные: 12. Гьюзан, 22. Римандо, 2. Едлин, 6. Брукс, 20. Кэмерон, 10. Дискеруд, 11. Бедоя, 16. Грин, 21. Чандлер, 9. Йоханнссон Ар., 18. Вондоловски, 17. Алтидор.

Германия: 1. Нойер, 5. Хуммельс, 20. Боатенг, 16. Лам, 4. Хеведес, 17. Мертезакер, 7. Швайнштайгер, 18. Кроос, 8. Озил, 13. Мюллер, 10. Подольски.

Запасные: 12. Цилер, 22. Вайденфеллер, 21. Мустафи Ш., 2. Гросскройц, 3. Гинтер, 14. Дракслер, 19. Гётце, 23. Крамер, 6. Хедира, 9. Шюррле, 15. Дурм, 11. Клозе.

Обе команды еще ничего себе не гарантировали. Вместе с тем, обе показали сркую игру в предыущих матчах. А значит, нас ждет СУПЕРФУТБОЛ!!!!!

1. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

2. И первый момент у Германии. Подольски бил с линии штрафной площади - двойной промах. И выше ворот, и мимо.

5. Еще одна атака немцев. Боатенг обострял, но вртарь Ховард играет внимательно.

7. пока какой-то скучнычй футбол в исполнении обеих команд. А американцы так и вообще не атакуют. Хотят отсидеться, ничейку сгонять..

9. Еще одна фланговая атака немцев - угловой.

10. После розыгрыша углового Мертезакер с партнером не разобрались. Потенциально очень опасный момент.

10. А вот и атака американцев - пока защитники внимательны, аут.

11. Первое предупреждение - Хеведесу. Зацеп игрока сборной США.

13. Капитан американцев Демпси теряет мяч в центре поля и затем вынужден нарушить правила на Озиле.

14. Еще одна опаснейшая атака немцев, которую начал Боатенг. На, защитники вновь отбились.

15. Очень сильный дождь идет в Ресифе.

16. И еще одна атака - теперь другим флангом. Швайнштайгер пыталя обострить... Нет, эти на ничью играть не будут!

18. Кроос делал очень опасный прострел на Мюллера, но тот не успел за вратарем Ховардом. Тот намертво ловит мяч.

20. Мюллер бил после многоходовой комбинации немцев - слабо и прямо в руки вратарю американцев.

22. В параллельном матче Португалия - Гана пока также 0:0.

23. И первый момент для американцев. Зуси пробил прямо над перекладиной. Пожалуй, самый опасный момент в матче на данный момент.

24. Еще одна атака немцев, но вновь подводит несогласованность игроков нападения. Ховард забирает мяч.

26. Видимо, дождь настолько сильный, что совсем не настраивает игроков обеих команд на атакующую игру...

27. Немцы два раза обыгрывали американцев в играх ЧМ. В двух матчах из двух.

28. Атаку сборной США сорвал судья Ишматов! Джонс с ним столкнулся когда шел в штрафную.

30. Немцы контролируют мяч. Сбивают темп фавориты игры по версии букмекеров?..

31. Нееет. Атаковать немцы тоже умеют. Кроом смачно пробил из-за пределов штрафной. Ховард забрал мяч.

33. Ответ американцев - Джонс выходил один на один с Нойером, вратарь оказался проворнее.

35. ПОРТУГАЛИЯ вышла вперед в матче с Ганой, 1:0.

36. Подольски замыкал головой прострел Боатенга с фланга - намного выше ворот.

37. Предупреждение Гонзалесу - грубая игра против Швайнштайгера.

39. Подольски опасно простреливал с фланга в штрафную площадь - Ховард намертво ловит мяч.

41. Американцы подавали угловой - ничего опасного.

42. А теперь Швайенштайгер с Джонсом позвдорили возле штрафной площади американцев.

44. Судья явно ошибся, когда зафиксировал аут от Хеведеса. Мяч-то ушел от американца...

45. Брэдли шел в очень опаснй контак с Мюллером, но сыграл чисто.

ПЕРЕРЫВ

Что ж, пока идет довольно скомканная игра. Виной всему, как кажется проливной дождь, который сопровождал весь первый тайм. И если в начале немцы еще опасно атаковали, то затем их пыл быстро угас. Да и уверенная игра вратаря американцев Ховарда не способствует атакующему пылу немцев. Сами же американцы крайне осторожно и крайне редко идут в атаку. В основном, концентрируясь на обороне. И если от кого-то и приходится ждать яркой игры во втором тайме, то только от "бундестима".

Между тем, сборная Португалии уже подлила масла в огонь интриги в этой группе, забив первый гол в игре с Ганой - 1:0. Теперь, ответное слово за командами в Ресифе.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Замена у немцев - вместо Подольски вышел Клозе.

47. И опять тайм начинается с очень опасной атаки немцев. Сборная США в полном составе должна сказать спасибо Гонзалесу за то, что ситуация разрядилась.

49. Ну не клеится игра у немцев. И все тут.

51. Подача с угла штрафной Мюллера - опять мимо.

52. СУПЕРМОМЕНТ! Швайнштайгер отдавал мяч на Клозе, который совсем один стоял в штрафной американцев. Мирослав не дотянулся до мяча совсем чуть-чуть.

53. Фол против Лама. Очень опасный штрафной для немцев. 33 метра до ворот.

54. Разыграли штрафной немцы, но американцы отбились. Дэвис отправляет мяч на угловой.

55. ГОООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! МЮЛЛЛЛЛЕЕЕЕРРРРРР!!!!! 0:1!

56. Томас Мюллер шикарным ударом отправил мяч в самый угол ворот Ховарда после второй волны атаки своей команды.

57. А ГАНА сравняла счет в матче с Португалией - 1:1. Во, дела...

59. Замена у американцев - Бедойя вместо Дэвиса.

60. Бедойя тут же нарушает правила. Первым касанием в игре. Пока устное предупреждение от судьи.

62. А теперь предупреждение, но другому американцу - Беккерману.

64. Обостряется игра. Причем, обостряют ее американцы.

66. ДЭМПСИ!!!! Куда ты отдаешь пас? Там нет ни одного американца. Очень опасный потенциально момент загубили американцы.

69. Середина второго тайма и в матче Поргугалия - Гана. Там по-прежнему 1:1...

70. Американцы заработали штрафной. Разыграли его и заработали еще и угловой.

71. Немцы спокойно отбились от углового. Голова Лама была тут как тут.

73. Два американца столкнулись друг с другом, а судья и не сразу заметил. Довольно комичная ситуация. Если бы американцам не было так больно.

75. Замена у немцев - Гетце вместо Швайнштайгера.

77. Возобновилась игра. И дождь снова усилился.

79. Гетце не смог пройти в штрафную площадь. Хотя момент был потенциально очень опасный.

81. Разыграли немцы угловой, но опять Гетце пошел в атаку и опять запорол момент.

83. СУПЕРМОМЕНТ! Озил выходи один на один с вратарем, но бьет прямо в Ховарда.

85. В ответной атаке Бедойя пытался протаранить оборону - не смог.

87. Еще одна пауза в игре. Какой-то оригинал с полотенцем мюнхенской "Баварии" бегает по полю.

90. Судья добавил 4 минуты.

Португалия выигрывает у Ганы 2:1.

90+3. БЕДОЙЯ!!!! Он не забил гол в пустые ворота. ФАНТАСТИКА!!!

МАТЧ ОКОНЧЕН

Португалия и Гана также закончили, 2:1.

Значит, немцы и американцы в 1/8 финала. США опредила Португалию по лучшей разнице мячей.

Спасибо за внимание.

До свидания!