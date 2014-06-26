Уругваец Суарес дисквалифицирован на 9 игр ЧМ

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

Также Суарес оштрафован на 100 тыс. швейцарских франков.

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение в связи с инцидентом, который произошел во время матча Чемпионата мира между командами Италии и Уругвая, состоявшемся 24 июня. В этом матче Суарес в одном из игровых эпизодов укусил игрока итальянской команды Джорджио Кьелини за плечо.

"Такое поведение не может считаться допустимым на любом футбольном поле. Тем более, на чемпионате мира, когда взоры миллионов болельщиков устремлены на лучших игроков мира на поле. Дисциплинарный комитет принял во внимание все факторы дела и определил степень вины Суареса в соответствии с соответствующими положениями Кодекса. Постановление вступает в силу с момента его обнародования ", - заявил председатель Дисциплинарного комитета ФИФА Клаудио Сульсер.

Как сообщал УНИАН, ранее в источники уругвайских СМИ утверждали, что Суаресу грозит двухгодичная дисквалификация.