Украинский теннисист Стаховский отказался отвечать на вопрос российских СМИ

Во вторник после победы над десятой ракеткой мира латвийцем Эрнестсом Гулбисом во втором круге мужских одиночных соревнований Уимблдонского теннисного турнира украинец Сергей Стаховский отказался отвечать на вопросы российских журналистов.

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«А вы какое представляете, российское издание? – переспросил теннисист. - Вы же знаете мое положение с российскими изданиями? Я российским медиа интервью не даю», сообщает xsport.ua.

Из пресс-центра россиянам тут же добавили: «Врать надо меньше». А когда те переспросили, Стаховский, выходя из зала, повторил: «Врать! Я не про спорт говорю…».

Напомним, выиграв у Гулбиса, в пятницу Сергей Стаховский в третьем круге Уимблдона встретится с французом Жереми Шарди, выигрывавшим этот турнир «Большого шлема» в 2005 году в юниорском разряде. Также в 1/16 выступит украинец Александр Долгополов, и ему тоже будет противостоять победитель Уимблдона среди юниоров – Григор Димитров из Болгарии.