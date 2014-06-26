Сборная Украины по пляжному футболу осталась без игроков российских клубов

Соперниками нашей команды будут сборные Испании, Швейцарии и Франции.

В состав команды не вошли многие лидеры, так как российские клубы отказались отпустить украинских сборников, выступающих в Чемпионате России. Представители российских клубов заявили, что к ним по поводу "сборников" из Украины никто не обращался.

Таким образом, заявка Украины на Euro Beach Soccer League in Sopot выглядит следующим образом: вратари - Владимир Гладченко («Гриффин»), Александр Пославский («Евроформат»); полевые игроки - Дмитрий Медведь, Дмитрий Войтенко (оба «Евроформат»), Алексей Ильичев, Виктор Пантелейчук (оба «Гриффин»), Олег Будзько, Антон Бутко, Олег Мозговой (все «Артур Мьюзик»), Максим Войток («ФарсиФарм»).

Главный тренер команды Сергей Кучеренко, тренер - Юрий Клименко.

В пятницу, 27 июня в 16:45 по киевскому времени наша сборная начнёт отборочный турнир матчем против Испании. В субботу, в 14:15 Украина сыграет со Швейцарией, а в воскресенье, также в 14:15 украинцы завершат первый отборочный турнир игрой с Францией.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Ассоциации пляжного футбола Украины Сергей Харченко выступил со специальным обращением к руководителям российских клубов с просьбой отпустить в национальную сборную игроков-легионеров из Украины. В противном случае, Харченко пообещал обратиться с жалобой в ФФУ и ФИФА на неправомерные действия россиян.